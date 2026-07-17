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«Καμπανάκι» για την Πάκσι: Βαριά ήττα με 4-1 από την Αούστρια Βιέννης πριν τον Παναθηναϊκό

Λίγα 24ωρα πριν από την πρώτη «μάχη» με τον Παναθηναϊκό για το Conference League, η Πάκσι έδειξε σοβαρά αμυντικά κενά, γνωρίζοντας τη βαριά ήττα με 4-1 σε φιλική αναμέτρηση με την Αούστρια Βιέννης.

«Καμπανάκι» για την Πάκσι: Βαριά ήττα με 4-1 από την Αούστρια Βιέννης πριν τον Παναθηναϊκό
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Βαριά ήττα-προειδοποίηση με 4-1 από την Αούστρια Βιέννης γνώρισε η Πάκσι, η οποία παρουσίασε σοβαρά αμυντικά προβλήματα λίγες ημέρες πριν από το πρώτο ματς με τον Παναθηναϊκό για το Conference League.

Ανησυχητικά δείγματα γραφής άφησε η προσεχής αντίπαλος των «πρασίνων» στην τελευταία της δοκιμή πριν από την ευρωπαϊκή της πρεμιέρα. Οι Ούγγροι βρέθηκαν να κυνηγούν το σκορ από νωρίς, καθώς ο Σάλιτς άνοιξε το σκορ για τους Αυστριακούς στο 16ο λεπτό, διαμορφώνοντας το 1-0 του πρώτου ημιχρόνου.

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με τον ίδιο σκηνικό, με τον Φίσερ να διπλασιάζει τα τέρματα της Αούστρια στο 52'. Παρά το γεγονός ότι η Πάκσι αντέδρασε άμεσα και μείωσε σε 2-1 με τον Σίλιε στο 54', η συνέχεια ήταν απογοητευτική για την άμυνά της. Μέσα σε ένα εφιαλτικό δίλεπτο, οι Αυστριακοί εκμεταλλεύτηκαν τα παιδαριώδη λάθη των Ούγγρων, σκοράροντας δις στο 65' και το 67' για το τελικό 4-1.

Πλέον, το τεχνικό επιτελείο της Πάκσι καλείται να διορθώσει άμεσα τα κακώς κείμενα, καθώς ο χρόνος πιέζει και η πρώτη αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League είναι προγραμματισμένη για την ερχόμενη Πέμπτη (23/7, 21:00).

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