Μουντιάλ 2026: Η αξία των φιναλίστ του Παγκοσμίου Κυπέλλου ξεπερνά τα 2 δισεκατομμύρια!

Ισπανία και Αργεντινή: Δύο παραδοσιακές δυνάμεις του ποδοσφαίρου. Οι φιναλίστ του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 και δύο από τις ακριβότερες Εθνικές ομάδες του πλανήτη.

Στο… ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο, οι αξίες των παικτών της «φούρια ρούχα» και της «αλμπισελέστε», φτάνουν σε «αστρονομικά» νούμερα. Έτσι ο αγώνας που θα κρίνει τον παγκόσμιο πρωταθλητή, θα έχει δύο αποστολή που ξεπερνούν συνολικά τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ!

Η Ισπανία είναι στα 1,22 δισεκατομμύρια, ενώ η Αργεντινή φτάνει τα 807,5 εκατομμύρια. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Transfermarkt.

Η Ισπανία είναι η 3η σε αξία σε αυτό το Μουντιάλ, ενώ η Αργεντινή μόλις η 8η. Η Γαλλία με αξία 1,53 δισ. ευρώ, ήταν η ακριβότερη ανάμεσα στις 48 της διοργάνωσης. Πίσω της η Αγγλία (1,31 δισ. ευρώ). Οι δύο ομάδες που αποκλείστηκαν στον ημιτελικό δηλαδή.

Να σημειωθεί ότι η εκτιμώμενη αξία των 48 φιναλίστ ομάδων, είναι 17,57 δισ. ευρώ! Στα 12,36 δισ. ευρώ ήταν των 32 ομάδων στο Κατάρ το 2022.