Άστον Βίλα: Δικός της ο Μανζάμπι

Την απόκτηση του διεθνούς Ελβετού μεσοεπιθετικού Γιόχαν Μανζάμπι από τη Φράιμπουργκ ανακοίνωσε η Άστον Βίλα, ενισχύοντας τη μεσοεπιθετική της γραμμή με έναν ποδοσφαιριστή που ξεχώρισε στο Μουντιάλ 2026.

Ο Μανζάμπι πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις με την εθνική Ελβετίας, ολοκληρώνοντας τη διοργάνωση ως πρώτος σκόρερ της χώρας του. Ο 20χρονος άσος σημείωσε τρία γκολ και μοίρασε δύο ασίστ, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ιστορική πορεία της Ελβετίας μέχρι τα προημιτελικά του Μουντιάλ, για πρώτη φορά μετά το 1954. Η προσπάθεια της ομάδας του ολοκληρώθηκε με την ήττα 3-1 από την Αργεντινή.

Ο Ελβετός μέσος εντάχθηκε στις ακαδημίες της Φράιμπουργκ το 2023 και έναν χρόνο αργότερα προωθήθηκε στην πρώτη ομάδα. Με τη γερμανική ομάδα κατέγραψε συνολικά 58 συμμετοχές, πετυχαίνοντας εννέα τέρματα.

Παράλληλα, αποτέλεσε σημαντικό μέλος της πορείας της Φράιμπουργκ μέχρι τον πρώτο μεγάλο ευρωπαϊκό τελικό της ιστορίας της, με τη γερμανική ομάδα να ολοκληρώνει τη διαδρομή της ως φιναλίστ στο Europa League, χάνοντας το τρόπαιο από την Άστον Βίλα.

«Ο Μανζάμπι θα φορέσει τη φανέλα με το Νο44, τον αριθμό που είχε και στη Φράιμπουργκ όταν αντιμετώπισε τη Βίλα στην Κωνσταντινούπολη», ανέφερε η αγγλική ομάδα στην ανακοίνωσή της.

Η Άστον Βίλα θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της στη νέα σεζόν της Premier League στις 23 Αυγούστου, με εκτός έδρας αναμέτρηση απέναντι στην Μπράιτον.