Στην Μπασκόνια για δύο χρόνια ο Κρις Ντουάρτε

Την απόκτηση του Κρις Ντουάρτε ανακοίνωσε η Μπασκόνια, ενισχύοντας σημαντικά την περιφερειακή της γραμμή. Ταυτόχρονα, η ισπανική ομάδα βρίσκει και τον αντικαταστάτη του Τίμοθι Λουαού-Καμπαρό, ο οποίος αποχώρησε για τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Την περσινή σεζόν, ο 29χρονος αγωνίστηκε με τη φανέλα της Μάλαγα, έχοντας κατά μέσο όρο σε BCL και ACB 10.5 πόντους, 2.4 ριμπάουντ και 2.4 ασίστ ανά αγώνα σε 43 παιχνίδια.

Ο Δομινικανός είχε επιλεχθεί στο νούμερο 13 του NBA Draft το 2021 από τους Ιντιάνα Πέισερς, ωστόσο η παραμονή του στον μαγικό κόσμο κράτησε μόλις τέσσερις σεζόν, μη καταφέρνοντας να αποδώσει τα αναμενόμενα.