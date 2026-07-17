Στην Μπασκόνια για δύο χρόνια ο Κρις Ντουάρτε
Τη φανέλα της Μπασκόνια για τα επόμενα δύο χρόνια θα φοράει ο Κρις Ντουάρτε, όπως ανακοίνωσε η ισπανική ομάδα.
Την απόκτηση του Κρις Ντουάρτε ανακοίνωσε η Μπασκόνια, ενισχύοντας σημαντικά την περιφερειακή της γραμμή. Ταυτόχρονα, η ισπανική ομάδα βρίσκει και τον αντικαταστάτη του Τίμοθι Λουαού-Καμπαρό, ο οποίος αποχώρησε για τη Ρεάλ Μαδρίτης.
Την περσινή σεζόν, ο 29χρονος αγωνίστηκε με τη φανέλα της Μάλαγα, έχοντας κατά μέσο όρο σε BCL και ACB 10.5 πόντους, 2.4 ριμπάουντ και 2.4 ασίστ ανά αγώνα σε 43 παιχνίδια.
Ο Δομινικανός είχε επιλεχθεί στο νούμερο 13 του NBA Draft το 2021 από τους Ιντιάνα Πέισερς, ωστόσο η παραμονή του στον μαγικό κόσμο κράτησε μόλις τέσσερις σεζόν, μη καταφέρνοντας να αποδώσει τα αναμενόμενα.