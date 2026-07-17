Εμφατικά στα ημιτελικά του Athens Open η Μαρία Σάκκαρη!

Με μια κυρίαρχη εμφάνιση, η Μαρία Σάκκαρη επικράτησε με 2-0 σετ της Αλίσια Παρκς στα προημιτελικά, σφραγίζοντας με πανηγυρικό τρόπο το εισιτήριο για την τελική τετράδα του Athens Open μέσα σε αποθέωση.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια συνεχίζει την εξαιρετική της πορεία στο... σπίτι της, και παρουσιάζοντας σταθερότητα στα κρίσιμα σημεία έκαμψε την αντίσταση της Αμερικανίδας με 6-4, 6-3, καθαρίζοντας με συνοπτικές διαδικασίες την πρόκριση στα ημιτελικά του τουρνουά.

Το επόμενο μεγάλο ραντεβού για τη Σάκκαρη είναι προγραμματισμένο για το Σάββατο 18 Ιουλίου, εκεί που θα βρει απέναντί της την Αλίνα Κορνέεβα —η οποία άφησε εκτός τη Βαλεντόβα επίσης με 2-0 σετ—, σε μια σπουδαία μάχη με φόντο τον μεγάλο τελικό.