Φορμαρισμένος Τσιτσιπάς, νίκησε τον Ριντερκνές και προκρίθηκε στους «4» του Γκστάαντ Open

Το εισιτήριο για τα ημιτελικά του Γκστάαντ Open εξασφάλισε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, επικρατώντας με 3-1 σετ του Άρτουρ Ριντερκνές.

Φορμαρισμένος Τσιτσιπάς, νίκησε τον Ριντερκνές και προκρίθηκε στους «4» του Γκστάαντ Open
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Την παρουσία του στην ημιτελική φάση του Γκστάαντ Όπεν εξασφάλισε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, με τον Έλληνα πρωταθλητή να σημειώνει σημαντική νίκη απέναντι στον Άρτουρ Ριντερκνές και να παίρνει το εισιτήριο για την τετράδα της διοργάνωσης.

Ο Τσιτσιπάς, Νο85 της παγκόσμιας κατάταξης, επικράτησε του Γάλλου αντιπάλου του (Νο28) με 2-1 σετ, έπειτα από μια αναμέτρηση διάρκειας τριών σετ, με 6-3, 3-6, 6-3.

Ο Έλληνας τενίστας μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και επέβαλε τον ρυθμό του από το ξεκίνημα. Με σταθερότητα στο σερβίς του και εκμεταλλευόμενος το μπρέικ που πέτυχε νωρίς, στο 2-1, κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμά του και να κλείσει το πρώτο σετ με 6-3.

Η απάντηση του Ριντερκνές ήρθε στο δεύτερο μέρος της αναμέτρησης. Ο Γάλλος αξιοποίησε το καλό του σερβίς, πίεσε περισσότερο τον Τσιτσιπά και με μπρέικ στο ίδιο σημείο κατάφερε να φέρει το παιχνίδι στα ίσα, κατακτώντας το σετ επίσης με 6-3.

Στο καθοριστικό τρίτο σετ, ο Έλληνας πρωταθλητής επέστρεψε πιο αποφασιστικός. Βρήκε το κρίσιμο μπρέικ στο 2-1, πήρε τον έλεγχο της αναμέτρησης και, χωρίς να απειληθεί σημαντικά μέχρι το τέλος, ολοκλήρωσε την πρόκριση με νέο 6-3.

Στον ημιτελικό του τουρνουά ο Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον Αλεξάντρ Σεβτσένκο (Νο100), ο οποίος νωρίτερα επικράτησε με 2-0 σετ του Κεντίν Χαλίς (Νο90).

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