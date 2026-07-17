Οι δηλώσεις της Μαρίας Σάκκαρη:

Για τα συναισθήματά της μετά τη νίκη: «Πολύ όμορφα. Ο αρχικός στόχος ήταν να βρεθώ εδώ το Σαββατοκύριακο εδώ γιατί πιστεύω ότι η ατμόσφαιρα θα είναι ακόμα πιο ωραία. Το να παίζω σπίτι μου είναι κάτι μοναδικό, το συναίσθημα του να παίζω μπροστά σας είναι κάτι που δεν θα αντάλλαζα ποτέ».

Για τις επιστροφές της στο σερβίς της Παρκς: «Δεν θα αποκαλύψω τα μυστικά μας αλλά κάποια στατιστικά, κάποια τακτική, κάτι που μου είπε ο Τομ να προσέξω. Άλλαξα λίγο τη θέση μου σύμφωνα με το που σέρβιρε εκείνη και ποια είναι τα αγαπημένα της σερβίς. Σίγουρα έχει πολύ καλό σερβίς αλλά το να παθαίνεις εμμονή με το σερβίς της άλλης δεν είναι σίγουρα καλό. Οπότε εγώ το αντιμετώπισα σαν ένα ακόμη σερβίς. Είναι μια παίκτρια που είχα χάσει δύο φορές και ήθελα να κερδίσω».

Για την επιθυμία της να γεμίσει το στάδιο στον ημιτελικό: «Νομίζω ότι αξίζει να δούμε αυτό το στάδιο γεμάτο. Είναι όντως μια ωραία ατμόσφαιρα και θα ήταν ακόμα πιο ωραίο να το δούμε και φίσκα που λέμε».