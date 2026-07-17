Στα άκρα η Μούρθια με ΝτεΤζούλιους: Νομική προσφυγή στη FIBA για «αθέτηση συμβολαίου»

Η Μούρθια οδηγεί στα δικαστήρια τον Ντέιβιντ ΝτεΤζούλιους, καθώς ο Αμερικανός γκαρντ εξέφρασε ξαφνικά την πρόθεσή του να μην τηρήσει την πρόσφατη επέκταση του συμβολαίου του.

Οι δύο πλευρές είχαν δώσει τα χέρια στις 6 Μαρτίου, υπογράφοντας μια μακροχρόνια επέκταση συνεργασίας που θα κρατούσε τον παίκτη στην Ισπανία έως το καλοκαίρι του 2028. Παρά τη δεσμευτική συμφωνία, ο ΝτεΤζούλιους ενημέρωσε λίγο καιρό μετά τη διοίκηση πως δεν σκοπεύει να εξαντλήσει το συμβόλαιό του, προκαλώντας την άμεση αντίδραση της ομάδας.

Η στάση του παίκτη τινάζει στον αέρα τον αγωνιστικό σχεδιασμό, με την Μούρθια να ξεκαθαρίζει πως δεν πρόκειται να μείνει με σταυρωμένα τα χέρια, καταγγέλλοντας τη μονομερή αυτή ενέργεια στις αρμόδιες δικαστικές αρχές αλλά και στην Παγκόσμια Ομοσπονδία (FIBA) για την προάσπιση των συμφερόντων της.

Η επίσημη θέση της Μούρθια:

«Στις 6 Μαρτίου ο σύλλογος και ο Ντέιβιντ Μ. ΝτεΤζούλιους υπέγραψαν συμφωνία επέκτασης μέχρι το τέλος της σεζόν 2027-2028. Λίγους μήνες μετά, ο παίκτης γνωστοποίησε την πρόθεσή του να μην τηρήσει το συμβόλαιο, αίτημα που δεν συνάδει με τους όρους της συμφωνίας.

Λαμβάνοντας υπόψη τη ζημιά που προκαλείται στο αγωνιστικό μας πλάνο, ο σύλλογος προχωρά στις απαραίτητες νομικές ενέργειες τόσο ενώπιον της FIBA όσο και στις αρμόδιες δικαστικές αρχές».