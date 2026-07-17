Μουντιάλ 2026: Τελετή λήξης-υπερθέαμα με Μαντόνα, Τομ Κρουζ, Σακίρα και Coldplay στον τελικό!

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 ρίχνει αυλαία στο «MetLife Stadium» της Νέας Υόρκης με μια γιορτή που θα μείνει στην ιστορία. Πριν από τη σέντρα του τελικού, η τελετή λήξης, σχεδιασμένη σε συνεργασία με το Balich Wonder Studio, θα αποθεώσει το ταξίδι των 48 ομάδων στις 16 πόλεις των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού.

Το τελετουργικό θα ξεκινήσει με τη βραβευμένη με EGOT, Τζένιφερ Χάντσον, να ερμηνεύει καθηλωτικά τον εθνικό ύμνο των ΗΠΑ, ενώ στη σκηνή θα ανέβουν μεγάλα αστέρια όπως ο Ρόμπι Γουίλιαμς, η Λόρα Παουζίνι, η Νικόλ Σέρζινγκερ, ο IShowSpeed, αλλά και ο Τομ Κρουζ σε μια ειδική εμφάνιση-έκπληξη.

Η πραγματική επανάσταση, όμως, έρχεται στην ανάπαυλα του μεγάλου αγώνα, καθώς για πρώτη φορά στην ιστορία των Μουντιάλ η FIFA υιοθετεί τη φιλοσοφία του Super Bowl και παρουσιάζει ένα υπερθέαμα 30 λεπτών στο ημίχρονο.

Στο κορυφαίο αυτό σόου θα πρωταγωνιστήσουν η Μαντόνα, ο Τζάστιν Μπίμπερ και το συγκρότημα BTS, ενώ η Σακίρα μαζί με τον Burna Boy αναμένεται να ξεσηκώσουν το στάδιο με την παγκόσμια επιτυχία τους «Dai Dai». Την ίδια ώρα, οι Coldplay θα ενώσουν τις φωνές τους με τη διάσημη παιδική χορωδία PS22 Chorus, υπό τους ήχους του διεθνώς αναγνωρισμένου μαέστρου και καλλιτεχνικού διευθυντή της Φιλαρμονικής της Νέας Υόρκης, Γκουστάβο Ντουνταμέλ.