ΠΑΟΚ: Τηλεδιάσκεψη Σαββίδη με Λίσι και Μάτος για Ευρώπη και μεταγραφές

Εκτενή επικοινωνία με τους επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος είχε ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδης, λίγες ημέρες μετά την ολοκλήρωση του βασικού σταδίου της προετοιμασίας στην Ολλανδία. Παρών στη σύσκεψη ήταν τόσο ο προπονητής Αλέσιο Λίσι, όσο και ο Λέο Μάτος, ενώ σκοπός της συνάντησης ήταν η συνολική αποτίμηση της μέχρι τώρα εικόνας της ομάδας, αλλά και η αξιολόγηση του βαθμού ετοιμότητας ενόψει των πρώτων επίσημων ευρωπαϊκών υποχρεώσεων.

Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, ο Ιβάν Σαββίδης έστειλε ηχηρό μήνυμα ενότητας και συσπείρωσης, ξεκαθαρίζοντας πως ο δρόμος προς τις επιτυχίες περνάει αποκλειστικά μέσα από την ομαδική δουλειά. Παράλληλα, ζήτησε από όλα τα στελέχη την καθολική και απόλυτη στήριξη προς τον Αλέσιο Λίσι και τους συνεργάτες του.

Από την πλευρά τους, ο Ιταλός τεχνικός και ο Λέο Μάτος κατέθεσαν τη δική τους αγωνιστική έκθεση για τα όσα είδαν στα γήπεδα της Ολλανδίας, ενώ έγινε κουβέντα για το μεταγραφικό πλάνο.

Αμφότεροι εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τις κινήσεις που έχουν ήδη ολοκληρωθεί, ενώ συζήτησαν με τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ τα επόμενα βήματα για την περαιτέρω ποιοτική ενίσχυση του ρόστερ.