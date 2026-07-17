Μουντιάλ 2026: Η FIFA φέρνει... «αέρα» NBA και απονέμει δαχτυλίδια στους Παγκόσμιους Πρωταθλητές

Μια ακόμα πρωτοπορία ανάμεσα στις πολλές φετινές ετοιμάζει η FIFA για τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 (19/07, 22:00) καθώς οι παίκτες της ομάδας που θα κατακτήσει το τρόπαιο στον μεγάλο τελικό ανάμεσα σε Αργεντινή και Ισπανία θα παραλάβουν, εκτός από το κύπελλο, και ειδικά δαχτυλίδια πρωταθλητή, στα πρότυπα των μεγάλων αμερικανικών διοργανώσεων, όπως γίνεται στο NBA αλλά και στο

Συνολικά 30 συλλεκτικά δαχτυλίδια θα δοθούν στους ποδοσφαιριστές που θα κερδίσουν τον τελικό ενώ ακόμη 1.996 αντίτυπα θα διατεθούν προς πώληση στους φιλάθλους. Κάθε δαχτυλίδι θα φέρει μικρογραφία του τροπαίου του Μουντιάλ και ειδική χάραξη στο εσωτερικό του.

Στον τελικό, που θα διεξαχθεί στο MetLife Stadium του Νιου Τζέρσεϊ, θα δώσει το «παρών» και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αναμένεται να απονείμει το τρόπαιο στους νικητές. Παρά το γεγονός ότι δεν παρακολούθησε κανέναν από τους 102 αγώνες της διοργάνωσης, ούτε τις αναμετρήσεις της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ πριν από τον αποκλεισμό της στους «16», θα βρεθεί στον μεγάλο τελικό, όπως έχει επιβεβαιώσει και ο Λευκός Οίκος.

Την ίδια ώρα, οι αρχές της Νέας Υόρκης έχουν εκδώσει προειδοποίηση για την ποιότητα του αέρα λόγω των πυρκαγιών στον Καναδά. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ένδειξη ότι οι συνθήκες θα επηρεάσουν τη διεξαγωγή του τελικού.