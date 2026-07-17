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Πανσερραϊκός: Ανακοίνωσε την επιστροφή του Μορέιρα

Την απόκτηση του Μαξιμιλιάνο Μορέιρα ανακοίνωσε ο Πανσερραϊκός, με τον Ουρουγουανό να επιστρέφει μετά από δύο χρόνια στην ομάδα των Σερρών.

Πανσερραϊκός: Ανακοίνωσε την επιστροφή του Μορέιρα
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Την επιστροφή του Μαξιμιλιάνο Μορέιρα επισημοποίησε ο Πανσερραϊκός, με τον 32χρονο αμυντικό μέσο να εντάσσεται και πάλι στην ομάδα των Σερρών ενόψει της δύσκολης και απαιτητικής σεζόν στην Super League 2.

Την περσινή χρονιά, ο «Τσίνο» αγωνίστηκε με την Καλαμάτα στο δεύτερο μισό, καταγράφοντας συνολικά επτά συμμετοχές και 453' λεπτά συμμετοχής.

Η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Μaximiliano “Chino” Moreira, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα μας και θα φορέσει και πάλι την φανέλα με το λιοντάρι στο στήθος, στον δρόμο για την επιστροφή στην Super League.

Ο Chino είναι γεννημένος στις 11/01/1994 στην Ουρουγουάη, έχει ύψος 1.73 και αγωνίζεται ως αμυντικός μέσος, αλλά και ως αριστερός μπακ. Αγωνίστηκε στην ομάδα μας τη σεζόν 2023-2024 στην Super League έχοντας 31 συμμετοχές και ακολούθησαν Λεβαδειακός, Ρίβερ Πλέιτ Μοντεβιδέο και Καλαμάτα τα τελευταία χρόνια με γεμάτες σεζόν και φυσικά πρωτάθλημα και Super Cup πριν από λίγους μήνες.

Από το 2018 αγωνιζόταν στην Αυστρία με τη φανέλα της Αούστρια Κλάγκενφουρτ, έχοντας συνολικά 122 συμμετοχές, 2 γκολ και 6 ασίστ.

Νωρίτερα αγωνιζόταν στην Ουρουγουάη, εκεί όπου φόρεσε τις φανέλες των Ρεντίστας, Ουρακάν, Νασιονάλ, Ζουβεντούδε. Έχει υπάρξει διεθνής με τις ομάδες U15, U17, U20 της σελέστε.

Chino, καλώς ήρθες και πάλι στην οικογένεια των “λιονταριών”.

https://www.instagram.com/p/Da4tsGHjUZ3/
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