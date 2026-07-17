Ολυμπιακός - Φορτούνα Σιτάρντ 3-1: Άνετη νίκη με ονειρικό ντεμπούτο Ζότα Σίλβα

Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ξεκίνησε την θητεία του στον Ολυμπιακό ο Ζότα Σίλβα, με τον Πορτογάλο να κάνει χατ τρικ στο ντεμπούτο του και οδηγεί τους «ερυθρόλευκους» στη φιλική νίκη με 3-1 κόντρα στη Φορτούνα Σιτάρντ.

Οι Πειραιώτες έδειξαν αρκετά καλά στοιχεία στο τρίτο τους φιλικό επί ολλανδικού εδάφους, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να μένει ικανοποιημένος από την προσπάθεια των παικτών του.

Ερωτηματικό ο Λορέντσο Σιπιόνι, με τον Αργεντίνο χαφ να τραυματίζεται στον ώμο και να γίνεται αναγκαστική αλλαγή στο 32'. Θετικότατοι Λουίζ και Κουτσίδης.

Επόμενο φιλικό τεστ για τον Ολυμπιακό το Σάββατο (18/7, 16:30), με τους «ερυθρόλευκους» να διασταυρώνουν τα ξίφη τους με τον Άγιαξ, σε ένα σαφέστατα πιο δύσκολο παιχνίδι.

Το ματς

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε την αναμέτρηση προσπαθώντας να επιβάλει τον ρυθμό του και στο 3ο λεπτό κατέγραψε την πρώτη του τελική προσπάθεια. Ο Αντρέ Λουίς έβγαλε τη σέντρα από τα δεξιά, η μπάλα πέρασε από τους αμυντικούς και στρώθηκε στον Σιπιόνι, ο οποίος όμως αστόχησε με σουτ έξω από την περιοχή. Λίγο αργότερα, στο 6', οι Ολλανδοί προσπάθησαν να απαντήσουν βγαίνοντας γρήγορα στην αντεπίθεση, αλλά ο Σιπιόνι λειτούργησε υποδειγματικά στα αμυντικά του καθήκοντα, ανακόπτοντας τη φάση.

Η πρώτη ευκαιρία για τους «ερυθρόλευκους» ήρθε στο 11ο λεπτό, με τον Αντρέ Λουίς να εκτελεί το κόρνερ και τον Κουτσίδη να πιάνει την δυνατή κεφαλιά, στέλνοντας την μπάλα ελάχιστα δίπλα από το δοκάρι.

Δύο λεπτά αργότερα, μια ασυνεννοησία στην άμυνα του Ολυμπιακού παραλίγο να κοστίσει, ωστόσο ο Ορτέγκα επενέβη την τελευταία στιγμή και έδιωξε τον κίνδυνο. Η Φορτούνα Σιτάρντ απείλησε ξανά στο 15' με νέα αντεπίθεση και σουτ του Πέτερσεν, το οποίο εξουδετέρωσε ο Στουρνάρας διώχνοντας σε κόρνερ.

Ο Ολυμπιακός αύξησε την πίεσή του μετά το πρώτο τέταρτο, με τον Αντρέ Λουίς στο 18' αρχικά να συγκλίνει από τα αριστερά, κάνοντας το σετ που πέρασε λίγο έξω από το δεξί δοκάρι, ενώ στο αμέσως επόμενο λεπτό το νέο του σουτ μέσα από την περιοχή κόντραρε στα σώματα, καταλήγοντας κόρνερ.

Η επιμονή των Πειραιωτών ανταμείφθηκε στο 20ό λεπτό, όταν μετά από νέα εκτέλεση κόρνερ του Αντρέ Λουίς, ο Μασούρας πήρε την πρώτη κεφαλιά, ο Κουτσίδης τη δεύτερη και ο Ζότα Σίλβα από κοντά έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα.

Πριν προλάβουν οι Ολλανδοί να ανασυνταχθούν, στο 25', ο Σιπιόνι έβγαλε εξαιρετική μπαλιά στην πλάτη της άμυνας και ο Ζότα Σίλβα, βγαίνοντας τετ-α-τετ, «κρέμασε» όμορφα τον αντίπαλο τερματοφύλακα με λόμπα, κάνοντας το 2-0.

Λίγο πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, στο 36', ο Μασούρας ξεχύθηκε σε μια ωραία ατομική προσπάθεια, πάτησε περιοχή από διαγώνια θέση, όμως το σουτ που επιχείρησε ήταν άστοχο, με το σκορ να παραμένει αμετάβλητο μέχρι την ανάπαυλα.

Στην επανάληψη η Φορτούνα ήταν αυτή που είχε την πρώτη μεγάλη ευκαιρία στο 54' με τον Ζοτ στο ύψος της μικρής περιοχής να στέλνει την μπάλα πάνω στον Στουρνάρας, μη καταφέρνοντας να μειώσει.

Η μείωση του σκορ ήρθε δύο λεπτά αργότερα, με τον Ουκίλι να στέλνει με ωραίο τελείωμα την μπάλα στα δίχτυα, κερδίζοντας κατά κράτος τη μονομαχία με τον νεαρό Σιόζιο.

Στο 57ο λεπτό ο Ολυμπιακός κέρδισε πέναλτι μετά από ανατροπή του Ζέλσον μέσα στην περιοχή. Την εκτέλεση ανέλαβε ένα λεπτό αργότερα ο Ζότα Σίλβα, ο οποίος ευστόχησε από την άσπρη βούλα και διαμόρφωσε το αποτέλεσμα, ολοκληρώνοντας με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο ένα ονειρικό χατ τρικ στο ανεπίσημο ντεμπούτο του με την «ερυθρόλευκη» φανέλα.

Στο 75ο λεπτό οι Ολλανδοί άγγιξαν το γκολ. Ο Ζοτ βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση, έπιασε το δυνατό σουτ, όμως η μπάλα κόντραρε πάνω στα σώματα και κατέληξε κόρνερ.

Στο 78ο λεπτό ο Ολυμπιακός απείλησε ξανά, όταν ο Φίλης πάτησε περιοχή από τα αριστερά και επιχείρησε το σουτ, με τον αντίπαλο τερματοφύλακα να διώχνει προσωρινά και τον Ορτέγκα να παίρνει το «ριμπάουντ», στέλνοντας όμως την μπάλα άουτ με δεύτερη προσπάθεια.

Το παιχνίδι ολοκληρώθηκε με τον Ολυμπιακό να παίρνει μια απόλυτα πειστική φιλική νίκη και να δείχνει εξαιρετικά δείγματα γραφής, έχοντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ζότα Σίλβα στην πρώτη του εμφάνιση.

Δείτε τα στατιστικά του αγώνα ΕΔΩ

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Στουρνάρας, Σιόζιος (77' Ροντινέι), Κουτσίδης (77' Σμάιλοβιτς), Κάρμο, Ορτέγκα, Σιπιόνι (32' Μπακούλας), Φίλης, Μαρτίνς, Αντρέ Λουίς, Ζότα Σίλβα, Μασούρας (77' Γιάρεμτσουκ)