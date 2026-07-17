Τα… έσκασε και έφερε τον Φαν Ντρόγκελεν και έκανε σούπερ δίδυμο με Ντε Φράι

Αυτό σημαίνει Παναθηναϊκός. Αυτό, που βλέπουμε φέτος σε όλα τα επίπεδα. Ρίχνει όσα λεφτά χρειάζονται και παραπάνω, για να φέρει τους παίκτες, που θέλει ο Νίστρουπ. Ετσι έγινε και με τον Φαν Ντρόγκελεν που ήταν ο διακαής πόθος του Νίστρουπ, για την θέση του αριστερού στόπερ.

Μία μεταγραφική υπόθεση που πέρασε από χίλια κύματα, αλλά η οικονομική υπέρβαση του Αλαφούζου, που τα έσκασε και η διαπραγματευτική ικανότητα του Κοτσόλη, τον έκαναν παίκτη του Παναθηναϊκού. Όχι με τα 9 εκ. ευρώ, που ζήταγε αρχικά ο πρόεδρος της Σάμσουνσπορ, αλλά ούτε και με 4 εκ. ευρώ, που ήθελε να κλείσει το deal ο Παναθηναϊκός.

Ο σοβαρός τραυματισμός του Ιγκασον οδήγησε τον Παναθηναϊκό στην απόφαση να επισπεύσει τις διαδικασίες και ο Αλαφούζος είπε στον Κοτσόλη «Στέφανε μην σε απασχολεί το οικονομικό, κλείστον και φέρτον άμεσα». Και αυτό έγινε. Τις τελευταίες 48 ώρες ο Παναθηναϊκός έκανε και πάλι ντου, και ο Κοτσόλης έκλεισε τον παίκτη με ένα ποσό, που είναι πολύ σημαντικό για στόπερ. Για να φθάσουμε στο σήμερα, όμως, όλο το προηγούμενο διάστημα ο Κοτσόλης είχε προσεγγίσει σωστά τον παίκτη, που ήθελε να έρθει στον Παναθηναϊκό και να κάνει δίδυμο με τον Ντε Φράι. Και έτσι έγινε.

Ο Παναθηναϊκός έχει πλέον στην άμυνά του ένα σούπερ κεντρικό αμυντικό δίδυμο που μιλάνε την ίδια γλώσσα και είναι υψηλού επιπέδου και οι δύο. Τον Ντε Φράι τον ξέρουμε. Ο Φαν Ντρόγκελεν είναι θηριώδης στόπερ, πολύ δυναμικός στις μονομαχίες και στο ψηλό παιχνίδι και πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια.

Και build up και από τα δύο στόπερ και από τον άξονα και από τα άκρα, αλλά και στόπερ, που είναι πολύ δυναμικοί και παίρνουν τις σωστές θέσεις, για να απομακρύνουν τον κίνδυνο. Και πίσω από το Ολλανδικό δίδυμο θα είναι ο Κάτρης, που πλέον είναι έτοιμος μετά και την περσινή χρονιά να παίξει βασικός και θα μάθει πολλά δίπλα στους δύο Ολλανδούς.

Ο Παναθηναϊκός έχει ολοκληρώσει το 90% των μεταγραφών με τους πρώτους στόχους σε κάθε θέση. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Από την μία η διοίκηση βάζει λεφτά και από την άλλη ο Κοτσόλης διαπραγματεύεται με τον σωστό τρόπο και τα αποτελέσματα τα βλέπουμε.

Ένα φρένο στις μεταγραφές τώρα, για να κάνει focus η ομάδα στα ματς με την Πάκσι, που θα είναι πολύ δύσκολα και θέλουν προσοχή, για να κάνει ο Παναθηναϊκός αυτό, που πρέπει και να πάρει την πρόκριση.