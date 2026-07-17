· Παναθηναϊκός

EuroLeague: Αποθέωση για τις μεταγραφές του Παναθηναϊκού (Video)

«Σπουδαίες μεταγραφικές κινήσεις, στοχεύει στην επιστροφή στην κορυφή», αναφέρει μεταξύ άλλων η διοργάνωση για τις τέσσερις προσθήκες του «τριφυλλιού». 

EuroLeague: Αποθέωση για τις μεταγραφές του Παναθηναϊκού (Video)
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Οι μεταγραφές του Παναθηναϊκού AKTOR, συζητιούνται σε όλη την Ευρώπη. Οι προσθήκες στο ρόστερ του «τριφυλλιού», μαζί με την ιστορική επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, αλλάζουν τις ισορροπίες. Έτσι, η ίδια η EuroLeague ετοίμασε ένα video για τα τέσσερα νέα αποκτήματα των «πράσινων».

Αυτό το συνοδεύει με αποθεωτικό κείμενο για τους Γιαμπουσέλε, Μπόνγκα, Μπάντιο και Φαλ. Οι οποίοι μπορούν να κάνουν τη διαφορά στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Χαρακτηριστικά αναφέρει η EuroLeague: «Μετά την ανακοίνωση της επιστροφής του θρυλικού προπονητή, Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο Παναθηναϊκός δεν έχασε χρόνο και προχώρησε σε σπουδαίες μεταγραφικές κινήσεις.

Μέχρι στιγμής, οι “πράσινοι” απέκτησαν τον Γκέρσον Γιαμπουσέλε σε μια μεταγραφή που μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, ενώ ενέταξαν στο ρόστερ τους τον παγκόσμιο πρωταθλητή, Ίζακ Μπόνγκα, απέσπασαν τον Μουσταφά Φαλ από τον Ολυμπιακό και πρόσθεσαν τον Μπράνκου Μπάντιο, έναν από τους παίκτες-αποκαλύψεις της Βαλένθια.

Δείτε τα κορυφαία στιγμιότυπα του κουαρτέτου, καθώς ο Παναθηναϊκός στοχεύει στην επιστροφή του στην κορυφή της Ευρώπης».

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