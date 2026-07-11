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Πάκσι: Βαριά ήττα από ομάδα δεύτερης κατηγορίας της Ουγγαρίας για την αντίπαλο του Παναθηναϊκού

Προβληματική εικόνα από την Πάκσι, λιγότερο από δύο εβδομάδες πριν την πρώτη αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό για τα προκριματικά του Conference League.

Πάκσι: Βαριά ήττα από ομάδα δεύτερης κατηγορίας της Ουγγαρίας για την αντίπαλο του Παναθηναϊκού
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Τη δεύτερη ήττα της σε 7 φιλικά παιχνίδια προετοιμασίας γνώρισε η Πάκσι.

Η αντίπαλος που θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός στον 2ο προκριματικό γύρο του Conference League παρουσίασε κακή εικόνα και ηττήθηκε εύκολα με 3-0 από την Κοζάρμισλενι, ομάδα της δεύτερης κατηγορίας της Ουγγαρίας!

Σουτς (14’), Ζάμοστνι (17’) και Χέρτσεγκ (90’) διαμόρφωσαν το τελικό αποτέλεσμα, με την Πάκσι να δείχνει ότι έχει ακόμα δουλειά μπροστά της, αν και προερχόταν από ένα εντυπωσιακό 4-0 επί της κροατικής Όσιγιεκ.

Η σύνθεση της Πάκσι:

Πρώτο ημίχρονο: Γκέτβαν, Γκιόρφι, Κούζμα, Σέκσαρντι, Ντέμπρετσενι, Λάπου, Χόρβατ, Χαράστι, Σέντρεϊ, Τοτ.

Δεύτερο ημίχρονο: Γκέτβαν (70' Ρατς), Σίλιε, Βίντεκερ, Βας, Βέτσεϊ, Ζέκε, Πέτο, Γκιούρκιτς, Βίσνερ, Χαράστι (80' Γκιόρφι), Σάλαϊ.

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