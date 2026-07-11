Χρήστος Τζόλης: Απίθανο γκολ του Έλληνα άσου στο φιλικό της Μπριζ με τη Φέγενορντ (vid)

Ο Χρήστος Τζόλης επιβεβαίωσε την εξαιρετική του κατάσταση πραγματοποιώντας ιδανικό ξεκίνημα με την Κλαμπ Μπριζ, σκοράροντας ένα υπέροχο γκολ στο φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας κόντρα στη Φέγενορντ.

Ο Έλληνας διεθνής εξτρέμ βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ στο μεγάλο άλμα της καριέρας του και φρόντισε να το δείξει με το «καλημέρα». Έχοντας την ψυχολογία και την αυτοπεποίθηση στα ύψη, ο Τζόλης ήταν εκείνος που άνοιξε λογαριασμό τερμάτων για τη φετινή σεζόν.

Παρότι δεν ξεκίνησε στο αρχικό σχήμα της αναμέτρησης, ο 24χρονος άσος πέρασε ως αλλαγή στον αγωνιστικό χώρο με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Χρειάστηκε μόλις επτά λεπτά συμμετοχής για να αφήσει το στίγμα του, καθώς με μια εξαιρετική ατομική ενέργεια, συνέκλινε από τα αριστερά προς τα δεξιά και με ένα ασύλληπτο σουτ έστειλε την μπάλα στο απέναντι «παραθυράκι» της εστίας, γράφοντας το 1-0.

Για την ιστορία, η ολλανδική ομάδα αντέδρασε στη συνέχεια, φτάνοντας τελικά στην ανατροπή και τη φιλική νίκη με 3-1, όμως η εμφάνιση και το highlight του Έλληνα άσου ήταν αυτά που έκλεψαν την παράσταση.

Δείτε το γκολ του Χρήστου Τζόλη: