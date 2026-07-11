Μουντιάλ 2026: Γιατί η Νορβηγία αναγκάστηκε να αλλάξει ξενοδοχείο πριν τη μάχη με την Αγγλία

Η εθνική ομάδα της Νορβηγίας άλλαξε ξενοδοχείο την παραμονή του προημιτελικού αγώνα της εναντίον της Αγγλίας, ο οποίος θα διεξαχθεί απόψε, 00.00 ώρα Ελλάδος.

Η ομάδα εγκατέλειψε το κατάλυμα που της είχε ορίσει η FIFA, αφού οι παίκτες παραπονέθηκαν για την κατάσταση του ξενοδοχείου, το οποίο αναφέρθηκε ως ακάθαρτο, με μούχλα στα δωμάτια και θόρυβο από εργοτάξιο. Η αποστολή μετακόμισε σε νέα καταλύματα πιο κοντά στο στάδιο που θα φιλοξενήσει τον αγώνα εναντίον της Αγγλίας.

Μούχλα και μυρωδιά καπνού

Η εθνική ομάδα της Νορβηγίας έφτασε στο Φορτ Λόντερντεϊλ της Φλόριντα τη Δευτέρα, όπου φιλοξενήθηκε στο ξενοδοχείο Dalmar, μια εγκατάσταση που έχει οριστεί από τη FIFA για τη διαμονή της ομάδας. Ωστόσο, η εμπειρία διήρκεσε μόνο μία νύχτα.

Σύμφωνα με τον νορβηγικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα NRK, αρκετοί παίκτες βρήκαν δωμάτια που μύριζαν καπνό, με ίχνη μούχλας και ανεπαρκείς συνθήκες καθαρισμού. Η διαμονή έγινε ακόμη πιο δύσκολη από την έντονη κυκλοφορία στον παρακείμενο δρόμο και τον συνεχή θόρυβο από ένα κοντινό εργοτάξιο.

Η μετακίνηση πριν από τον αγώνα με την Αγγλία

Ο επικεφαλής της αποστολής της Νορβηγίας, Τρουλς Ντέλι , εξήγησε ότι η απόφαση ελήφθη για να διασφαλιστεί ότι η ομάδα ήταν όσο το δυνατόν καλύτερα προετοιμασμένη για τον πιο σημαντικό αγώνα του τουρνουά. «Βρισκόμαστε στην έκτη εβδομάδα του τουρνουά και θα είμαστε εδώ για μια ολόκληρη εβδομάδα. Δεν θέλαμε να διακινδυνεύσουμε την κατάσταση που θα επηρεάσει την ομάδα λίγο πριν από τον πιο σημαντικό αγώνα που έχουμε παίξει ποτέ», δήλωσε στο NRK . Το νέο κατάλυμα βρίσκεται πιο κοντά στο στάδιο Hard Rock, όπου είναι προγραμματισμένος ο αγώνας εναντίον της Αγγλίας .

Η παρέμβαση της FIFA

Η FIFA ενέκρινε την κίνηση και θα συνεχίσει να καλύπτει τα αναμενόμενα έξοδα της αποστολής, πληρώνοντας για τα 50 δωμάτια που έχουν διατεθεί στην ομάδα, καθώς και για την ασφάλεια και τη μεταφορά. Η διαφορά τιμής μεταξύ του παλιού και του νέου ξενοδοχείου θα καλυφθεί από την Νορβηγική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία , καθώς οι νέες εγκαταστάσεις είναι πιο ακριβές.

Ο Ντέλι ευχαρίστησε τη FIFA για τη συνεργασία της, χαρακτηρίζοντάς την «εξαιρετικά χρήσιμη» στην ταχεία εξεύρεση λύσης που θα επέτρεπε στην ομάδα να προετοιμαστεί για τον προημιτελικό εναντίον της Αγγλίας χωρίς περαιτέρω αναστάτωση.