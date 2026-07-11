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«Ενδιαφέρεται για τον Σενγκέλια η Ντουμπάι - Προσφέρει ένα εκατομμύριο στη Μπαρτσελόνα»

Ακόμη μια μεταγραφική «βόμβα» είναι έτοιμη να ενεργοποιήσει η Ντουμπάι, με την ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ σύμφωνα με δημοσιεύματα να προσφέρει 1 εκατομμύριο στην Μπαρτσελόνα για να κάνει δικό της τον Τορνίκε Σενγκέλια.

«Ενδιαφέρεται για τον Σενγκέλια η Ντουμπάι - Προσφέρει ένα εκατομμύριο στη Μπαρτσελόνα»
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Έτοιμη να πυροδοτήσει μια τεράστια μεταγραφική βόμβα φαίνεται η Ντουμπάι, καθώς προσφέρει 1.000.000 ευρώ στην Μπαρτσελόνα προκειμένου να κάνει δικό της τον πολύπειρο φόργουορντ, Τορνίκε Σενγκέλια.

Το φιλόδοξο κλαμπ από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα συνεχίζει να προκαλεί τριγμούς στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, αναζητώντας τους παίκτες που θα την οδηγήσουν στην επόμενη αγωνιστική σεζόν. Ο Τσάβι Πασκουάλ έχει κυκλώσει το όνομα του Γεωργιανού σταρ, με τον οποίο συνεργάστηκε την περσινή σεζόν, δείχνοντας ξεκάθαρα τις προθέσεις του, την ώρα που οι περιπτώσεις των Ντιάλο και Μπλόσομγκεϊμ παραμένουν στάσιμες.

Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια εξαιρετικά ευάλωτη χρονική συγκυρία για τους «μπλαουγκράνα». Η Μπαρτσελόνα βρίσκεται σε διοικητικό και αγωνιστικό αδιέξοδο, καθώς έχει ξεμείνει με μόλις πέντε διαθέσιμους παίκτες στο δυναμικό της και χωρίς τεχνική ηγεσία. Ο Σενγκέλια αποτελεί το μοναδικό σημείο αναφοράς στη γραμμή των ψηλών της ομάδας, γεγονός που καθιστά μια ενδεχόμενη απώλειά του καταστροφική για το χτίσιμο του ρόστερ.

Τη σεζόν που μας πέρασε, ο «Τόκο» είχε κατά μέσο όρο 11.8 πόντους, 4.3 ριμπάουντ και 2.3 ασίστ ανά αγώνα σε EuroLeague και ισπανική ACB.

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