«Ενισχύεται με Παγιόλα και Σμάιλαγκιτς η Παρτίζαν»

Η Παρτίζαν βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση δύο σημαντικών μεταγραφικών κινήσεων ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, ενισχύοντας το ρόστερ της.

Σύμφωνα με τη «Mozzartsport», η ομάδα του Βελιγραδίου αναμένεται να αποκτήσει από τη Βίρτους Μπολόνια τους Αλεσάντρο Παγιόλα και Άλεν Σμάιλαγκιτς.

Για τον Παγιόλα, η Παρτίζαν φέρεται να καταβάλει περίπου 200 χιλιάδες ευρώ στη Βίρτους, προκειμένου να αποκτήσει ξανά τον 25χρονο σέντερ, ο οποίος είχε φορέσει τη φανέλα της ομάδας τη τριετία 2021-24.

Παράλληλα, ο 26χρονος Ιταλός γκαρντ αναμένεται να αποχωρήσει ως ελεύθερος από τη Βίρτους και να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, πραγματοποιώντας την πρώτη του μεταγραφή εκτός Ιταλίας.