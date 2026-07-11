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ΠΑΟΚ - Τβέντε: Αγωνία για τον Ελουστόντο - Αποχώρησε υποβασταζόμενος (video)

Απρόοπτο για τον ΠΑΟΚ στο φιλικό απέναντι στην Τβέντε, με τον Αρίτζ Ελουστόντο να αποχωρεί τραυματίας. 

ΠΑΟΚ - Τβέντε: Αγωνία για τον Ελουστόντο - Αποχώρησε υποβασταζόμενος (video)
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Ατυχία για τον ΠΑΟΚ στο τελευταίο του φιλικό επί ολλανδικού εδάφους απέναντι στην Τβέντε, το απόγευμα του Σαββάτου (11/07).

Λίγο πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, ο Αρίτζ Ελουστόντο αποχώρησε υποβασταζόμενος, δίχως να μπορεί καλά-καλά να περπατήσει.

Αμέσως τοποθετήθηκε πάγος στο γόνατό του 32χρονου Ισπανού στόπερ, με την κατάστασή του να προκαλεί ανησυχία και τους πάντες να περιμένουν με αγωνία τις εξετάσεις στις οποίες θα υποβληθεί.

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