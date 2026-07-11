Athens Open: Πρεμιέρα κόντρα στην Κουντερμέτοβα για τη Σάκκαρη

Τον αντίπαλό της για τον πρώτο γύρο του Athens Open έμαθε η Μαρία Σάκκαρη.

Athens Open: Πρεμιέρα κόντρα στην Κουντερμέτοβα για τη Σάκκαρη
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Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του κυρίως ταμπλό για το Vanda Pharmaceuticals Athens Open WTA 250, με τη Μαρία Σάκκαρη να μαθαίνει την πρώτη της αντίπαλο και να δηλώνει έτοιμη για την κατάκτηση του τίτλου.

Μετά την ολοκλήρωση της συνέντευξης Τύπου το Σάββατο (11/7), η κλήρωση έβγαλε τα ζευγάρια για τις 32 τενίστριες που θα ριχτούν στη μάχη της διοργάνωσης. Η Μαρία Σάκκαρη, η οποία αποτελεί το κορυφαίο όνομα του ταμπλό, έδωσε το «παρών» στη διαδικασία και έθεσε αμέσως ψηλά τον πήχη για την πρώτη της μεγάλη εντός έδρας διοργάνωση, ξεκαθαρίζοντας πως μοναδικός της στόχος είναι η κατάκτηση του τουρνουά.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της απέναντι στη Βερόνικα Κουντερμέτοβα. Η 29χρονη Ρωσίδα βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Νο115 της παγκόσμιας κατάταξης, με τις δύο αθλήτριες να γνωρίζονται πολύ καλά, καθώς έχουν αναμετρηθεί ακόμα πέντε φορές στο παρελθόν, με τη Σάκκαρη να κυριαρχεί στις μεταξύ τους μονομαχίες με σκορ 4-1.

Σε περίπτωση πρόκρισης στη φάση των «16», η νικήτρια του ζευγαριού θα τεθεί αντιμέτωπη είτε με τη Βρετανίδα Χάριετ Νταρτ είτε με κάποια τενίστρια που θα εξασφαλίσει την πρόκριση από το ταμπλό των qualifiers.

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