Δείτε σε ζωντανή μετάδοση, το τελευταίο φιλικό του ΠΑΟΚ επί Ολλανδικού εδάφους κόντρα στην Τβέντε.

Ο ΠΑΟΚ ολοκληρώνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στην Ολλανδία με φιλικό απέναντι στην Τβέντε, πριν επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη και στρέψει την προσοχή του στα ευρωπαϊκά προκριματικά.

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών, με τον Αλέσιο Λίσι να αξιοποιεί το παιχνίδι για να δοκιμάσει πρόσωπα και σχήματα ενόψει της έναρξης των ευρωπαϊκών προκριματικών στις 23 Ιουλίου.

Από την αναμέτρηση θα απουσιάσουν οι Γιάννης Σαρρής, Φιόντορ Τσάλοβ, Σουαλιό Μεϊτέ, Κίριλ Ντεσπόντοφ και Σόλα Σορετίρε, οι οποίοι εξακολουθούν να βρίσκονται εκτός αγωνιστικής δράσης.

Δείτε σε ζωντανή μετάδοση το φιλικό του ΠΑΟΚ: