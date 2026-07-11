Επιστρέφει στην ενεργό δράση για λογαριασμό της Βουλιαγμένης η Ελευθεριάδου

Η Νικόλ Ελευθεριάδου επιστρέφει στην αγωνιστική δράση για λογαριασμό του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης, ο οποίος ανακοίνωσε επίσημα τη διετή συμφωνία με την κορυφαία Ελληνίδα πολίστρια.

Επιστρέφει στην ενεργό δράση για λογαριασμό της Βουλιαγμένης η Ελευθεριάδου
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μία από τις πιο ηχηρές μεταγραφικές κινήσεις των τελευταίων ετών στο ελληνικό πόλο γυναικών είναι πλέον πραγματικότητα. Δύο χρόνια μετά την απόφασή της να αποσυρθεί από τις πισίνες, η Νικόλ Ελευθεριάδου επιστρέφει στην ενεργό δράση.

Επόμενος σταθμός στην καριέρα της θα είναι ο ΝΟΒ, ο οποίος ενισχύει πια σημαντικά το ρόστερ του.

Η 28χρονη αθλήτρια κουβαλά ένα πλούσιο βιογραφικό, καθώς αποτελεί μία από τις πιο επιτυχημένες παίκτριες της γενιάς της. Κατά τη διάρκεια της θητείας της στον Ολυμπιακό πανηγύρισε δύο Champions League, τρία LEN Super Cup, εννέα Πρωταθλήματα και πέντε Κύπελλα Ελλάδας.

Παράλληλα, αποτέλεσε βασικό και αναπόσπαστο στέλεχος της Εθνικής ομάδας, έχοντας στο ενεργητικό της τη συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, καθώς και την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2018 και του χάλκινου το 2024.

https://www.instagram.com/p/DapqX1xDrpk/
COMMENTS
LATEST NEWS
18:45 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Γιατί η Νορβηγία αναγκάστηκε να αλλάξει ξενοδοχείο πριν τη μάχη με την Αγγλία

18:40 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ - Τβέντε: Έκαναν την ανατροπή οι Ολλανδοί με γκολ του Χέσελινκ (vid)

18:37 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Χρήστος Τζόλης: Απίθανο γκολ του Έλληνα άσου στο φιλικό της Μπριζ με τη Φέγενορντ (vid)

18:24 CONFERENCE LEAGUE

Πάκσι: Βαριά ήττα από ομάδα δεύτερης κατηγορίας της Ουγγαρίας για την αντίπαλο του Παναθηναϊκού

18:17 MUNDIAL

Γιούργκεν Κλοπ: Επιστρέφει στους πάγκους για χάρη της εθνικής Γερμανίας

18:05 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ - Τβέντε: Αγωνία για τον Ελουστόντο - Αποχώρησε υποβασταζόμενος (video)

18:04 EUROBASKET

Live Streaming: Ελλάδα - Μαυροβούνιο

17:54 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ - Τβεντε: Mε έξοχο πλασέ ο Όριενστερ ισοφαρίζει για τους Ολλανδούς (vid)

17:50 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Χάνει τον προημιτελικό με την Αργεντινή ο Μανζάμπι

17:43 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ - Τβέντε: Ανοίγει το σκορ με επικό αυτογκόλ ο «Δικέφαλος» (vid)

17:38 ΣΠΟΡ

Athens Open: Πρεμιέρα κόντρα στην Κουντερμέτοβα για τη Σάκκαρη

17:36 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ - Τβέντε: Ενός λεπτού σιγή και μαύρα περιβραχιόνια για την αδικοχαμένη 15χρονη Αννα-Μαρία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας