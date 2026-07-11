Επιστρέφει στην ενεργό δράση για λογαριασμό της Βουλιαγμένης η Ελευθεριάδου

Μία από τις πιο ηχηρές μεταγραφικές κινήσεις των τελευταίων ετών στο ελληνικό πόλο γυναικών είναι πλέον πραγματικότητα. Δύο χρόνια μετά την απόφασή της να αποσυρθεί από τις πισίνες, η Νικόλ Ελευθεριάδου επιστρέφει στην ενεργό δράση.

Επόμενος σταθμός στην καριέρα της θα είναι ο ΝΟΒ, ο οποίος ενισχύει πια σημαντικά το ρόστερ του.

Η 28χρονη αθλήτρια κουβαλά ένα πλούσιο βιογραφικό, καθώς αποτελεί μία από τις πιο επιτυχημένες παίκτριες της γενιάς της. Κατά τη διάρκεια της θητείας της στον Ολυμπιακό πανηγύρισε δύο Champions League, τρία LEN Super Cup, εννέα Πρωταθλήματα και πέντε Κύπελλα Ελλάδας.

Παράλληλα, αποτέλεσε βασικό και αναπόσπαστο στέλεχος της Εθνικής ομάδας, έχοντας στο ενεργητικό της τη συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, καθώς και την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2018 και του χάλκινου το 2024.