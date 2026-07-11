ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ · ΠΑΟΚ · Τβέντε ΠΑΟΚ - Τβεντε: Mε έξοχο πλασέ ο Όριενστερ ισοφαρίζει για τους Ολλανδούς (vid) ONSPORTS TEAM 11 Ιουλίου 2026, 17:54 BOOKMARK ΣΧΟΛΙΑΣΕ Με ωραίο τελείωμα του Όριενστερ, η Τβέντε έφερε στα ίσα το φιλικό κόντρα στον ΠΑΟΚ. Παιχνίδι από παντού στη Novibet με το νέο Mobile App ΠΑΟΚ Τβέντε φιλικό παιχνίδι COMMENTS LATEST NEWS 18:40 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΠΑΟΚ - Τβέντε: Έκαναν την ανατροπή οι Ολλανδοί με γκολ του Χέσελινκ (vid) 18:37 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Χρήστος Τζόλης: Απίθανο γκολ του Έλληνα άσου στο φιλικό της Μπριζ με τη Φέγενορντ (vid) 18:24 CONFERENCE LEAGUE Πάκσι: Βαριά ήττα από ομάδα δεύτερης κατηγορίας της Ουγγαρίας για την αντίπαλο του Παναθηναϊκού 18:17 MUNDIAL Γιούργκεν Κλοπ: Επιστρέφει στους πάγκους για χάρη της εθνικής Γερμανίας 18:05 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΠΑΟΚ - Τβέντε: Αγωνία για τον Ελουστόντο - Αποχώρησε υποβασταζόμενος (video) 18:04 EUROBASKET Live Streaming: Ελλάδα - Μαυροβούνιο 17:54 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΠΑΟΚ - Τβεντε: Mε έξοχο πλασέ ο Όριενστερ ισοφαρίζει για τους Ολλανδούς (vid) 17:50 MUNDIAL Μουντιάλ 2026: Χάνει τον προημιτελικό με την Αργεντινή ο Μανζάμπι 17:43 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΠΑΟΚ - Τβέντε: Ανοίγει το σκορ με επικό αυτογκόλ ο «Δικέφαλος» (vid) 17:38 ΣΠΟΡ Athens Open: Πρεμιέρα κόντρα στην Κουντερμέτοβα για τη Σάκκαρη 17:36 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΠΑΟΚ - Τβέντε: Ενός λεπτού σιγή και μαύρα περιβραχιόνια για την αδικοχαμένη 15χρονη Αννα-Μαρία 17:20 ΣΠΟΡ Επιστρέφει στην ενεργό δράση για λογαριασμό της Βουλιαγμένης η Ελευθεριάδου ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ