· Ελβετία

Μουντιάλ 2026: Χάνει τον προημιτελικό με την Αργεντινή ο Μανζάμπι

Χωρίς τον Μουράτ Γιακίν θα αγωνιστεί η Ελβετία με την Αργεντινή στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Μουντιάλ 2026: Χάνει τον προημιτελικό με την Αργεντινή ο Μανζάμπι
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πλήγμα για την Ελβετία ενόψει του προημιτελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 απέναντι στην Αργεντινή, καθώς ο Μουράτ Γιακίν δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Γιόχαν Μανζάμπι.

Ο 20χρονος μέσος, που αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες αποκαλύψεις της διοργάνωσης, έχοντας σημειώσει τρία γκολ στο φετινό Μουντιάλ, τραυματίστηκε στο γόνατο κατά τη διάρκεια της προπόνησης και τέθηκε εκτός για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση.

Η δήλωση του προπονητή της Ελβετίας:

«Κάναμε ό,τι ήταν δυνατό για να τον έχουμε ξανά διαθέσιμο, όμως δυστυχώς δεν θα είναι σε θέση να αγωνιστεί στον αυριανό αγώνα. Ο Γιόχαν πονάει πολύ. Ήταν ένα σοκ για όλους μας. Βρισκόταν σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση και απολάμβανε κάθε στιγμή που βρισκόταν στο γήπεδο».

COMMENTS
LATEST NEWS
18:40 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ - Τβέντε: Έκαναν την ανατροπή οι Ολλανδοί με γκολ του Χέσελινκ (vid)

18:37 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Χρήστος Τζόλης: Απίθανο γκολ του Έλληνα άσου στο φιλικό της Μπριζ με τη Φέγενορντ (vid)

18:24 CONFERENCE LEAGUE

Πάκσι: Βαριά ήττα από ομάδα δεύτερης κατηγορίας της Ουγγαρίας για την αντίπαλο του Παναθηναϊκού

18:17 MUNDIAL

Γιούργκεν Κλοπ: Επιστρέφει στους πάγκους για χάρη της εθνικής Γερμανίας

18:05 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ - Τβέντε: Αγωνία για τον Ελουστόντο - Αποχώρησε υποβασταζόμενος (video)

18:04 EUROBASKET

Live Streaming: Ελλάδα - Μαυροβούνιο

17:54 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ - Τβεντε: Mε έξοχο πλασέ ο Όριενστερ ισοφαρίζει για τους Ολλανδούς (vid)

17:50 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Χάνει τον προημιτελικό με την Αργεντινή ο Μανζάμπι

17:43 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ - Τβέντε: Ανοίγει το σκορ με επικό αυτογκόλ ο «Δικέφαλος» (vid)

17:38 ΣΠΟΡ

Athens Open: Πρεμιέρα κόντρα στην Κουντερμέτοβα για τη Σάκκαρη

17:36 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ - Τβέντε: Ενός λεπτού σιγή και μαύρα περιβραχιόνια για την αδικοχαμένη 15χρονη Αννα-Μαρία

17:20 ΣΠΟΡ

Επιστρέφει στην ενεργό δράση για λογαριασμό της Βουλιαγμένης η Ελευθεριάδου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας