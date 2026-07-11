Μουντιάλ 2026: Χάνει τον προημιτελικό με την Αργεντινή ο Μανζάμπι

Πλήγμα για την Ελβετία ενόψει του προημιτελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 απέναντι στην Αργεντινή, καθώς ο Μουράτ Γιακίν δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Γιόχαν Μανζάμπι.

Ο 20χρονος μέσος, που αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες αποκαλύψεις της διοργάνωσης, έχοντας σημειώσει τρία γκολ στο φετινό Μουντιάλ, τραυματίστηκε στο γόνατο κατά τη διάρκεια της προπόνησης και τέθηκε εκτός για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση.

Η δήλωση του προπονητή της Ελβετίας:

«Κάναμε ό,τι ήταν δυνατό για να τον έχουμε ξανά διαθέσιμο, όμως δυστυχώς δεν θα είναι σε θέση να αγωνιστεί στον αυριανό αγώνα. Ο Γιόχαν πονάει πολύ. Ήταν ένα σοκ για όλους μας. Βρισκόταν σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση και απολάμβανε κάθε στιγμή που βρισκόταν στο γήπεδο».