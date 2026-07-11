ΠΑΟΚ - Τβέντε: Ενός λεπτού σιγή και μαύρα περιβραχιόνια για την αδικοχαμένη 15χρονη Αννα-Μαρία

Η ατμόσφαιρα στο φιλικό του ΠΑΟΚ με την Τβέντε ήταν βαριά συναισθνματικά, καθώς πριν από τη σέντρα τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη της 15χρονης Άννας-Μαρίας Πανταζώνη, της νεαρής ποδοσφαιρίστριας του συλλόγου που έχασε τόσο άδικα τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα.

Οι ποδοσφαιριστές του Δικέφαλου αγωνίστηκαν φορώντας μαύρα περιβραχιόνια, αποτίοντας φόρο τιμής στην αδικοχαμένη αθλήτρια και εκφράζοντας τη συμπαράστασή τους στην οικογένειά της.

Η απώλεια της Άννας-Μαρίας έχει βυθίσει στο πένθος τον σύλλογο, ο οποίος είχε ήδη προχωρήσει στην ακύρωση του φιλικού της γυναικείας ομάδας με τη Λουντογκόρετς ως ένδειξη σεβασμού.

Η συμβολική κίνηση της ανδρικής ομάδας στο παιχνίδι με την Τβέντε αποτέλεσε ακόμη έναν ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη της 15χρονης, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα ενότητας και συμπαράστασης σε αυτές τις δύσκολες στιγμές.

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