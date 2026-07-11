· Αγγλία

Αγγλία: Διαθέσιμοι για τον προημιτελικό του Μουντιάλ με Νορβηγία οι Ράις, Γκεΐ και Τζέιμς

Επέστρεψαν στις προπονήσεις της εθνικής Αγγλίας οι Ράις, Γκεΐ και Τζέιμς και είναι διαθέσιμοι για τον αγώνα με τη Νορβηγία.

Αγγλία: Διαθέσιμοι για τον προημιτελικό του Μουντιάλ με Νορβηγία οι Ράις, Γκεΐ και Τζέιμς
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η εθνική Αγγλίας ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για τον προημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 απέναντι στη Νορβηγία, με τον Τόμας Τούχελ να βλέπει τις επιλογές του να αυξάνονται ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης.

Ο Ντέκλαν Ράις ξεπέρασε την ασθένεια που τον ταλαιπώρησε μετά το παιχνίδι με το Μεξικό και προπονήθηκε κανονικά, όπως και ο Μαρκ Γκεΐ, ο οποίος είχε απουσιάσει από την προπόνηση της Πέμπτης λόγω ενοχλήσεων στον οπίσθιο μηριαίο.

Παράλληλα, στην προπόνηση επέστρεψε και ο Ρις Τζέιμς, πραγματοποιώντας την πρώτη του εμφάνιση μετά τον τραυματισμό που υπέστη στο παιχνίδι με τη Γκάνα στη φάση των ομίλων. Ο μπακ της Τσέλσι τέθηκε επίσης στη διάθεση του Γερμανού τεχνικού για την αναμέτρηση με τους «Βίκινγκς».

COMMENTS
LATEST NEWS
18:40 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ - Τβέντε: Έκαναν την ανατροπή οι Ολλανδοί με γκολ του Χέσελινκ (vid)

18:37 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Χρήστος Τζόλης: Απίθανο γκολ του Έλληνα άσου στο φιλικό της Μπριζ με τη Φέγενορντ (vid)

18:24 CONFERENCE LEAGUE

Πάκσι: Βαριά ήττα από ομάδα δεύτερης κατηγορίας της Ουγγαρίας για την αντίπαλο του Παναθηναϊκού

18:17 MUNDIAL

Γιούργκεν Κλοπ: Επιστρέφει στους πάγκους για χάρη της εθνικής Γερμανίας

18:05 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ - Τβέντε: Αγωνία για τον Ελουστόντο - Αποχώρησε υποβασταζόμενος (video)

18:04 EUROBASKET

Live Streaming: Ελλάδα - Μαυροβούνιο

17:54 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ - Τβεντε: Mε έξοχο πλασέ ο Όριενστερ ισοφαρίζει για τους Ολλανδούς (vid)

17:50 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Χάνει τον προημιτελικό με την Αργεντινή ο Μανζάμπι

17:43 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ - Τβέντε: Ανοίγει το σκορ με επικό αυτογκόλ ο «Δικέφαλος» (vid)

17:38 ΣΠΟΡ

Athens Open: Πρεμιέρα κόντρα στην Κουντερμέτοβα για τη Σάκκαρη

17:36 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ - Τβέντε: Ενός λεπτού σιγή και μαύρα περιβραχιόνια για την αδικοχαμένη 15χρονη Αννα-Μαρία

17:20 ΣΠΟΡ

Επιστρέφει στην ενεργό δράση για λογαριασμό της Βουλιαγμένης η Ελευθεριάδου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας