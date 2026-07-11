Αγγλία: Διαθέσιμοι για τον προημιτελικό του Μουντιάλ με Νορβηγία οι Ράις, Γκεΐ και Τζέιμς

Η εθνική Αγγλίας ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για τον προημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 απέναντι στη Νορβηγία, με τον Τόμας Τούχελ να βλέπει τις επιλογές του να αυξάνονται ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης.

Ο Ντέκλαν Ράις ξεπέρασε την ασθένεια που τον ταλαιπώρησε μετά το παιχνίδι με το Μεξικό και προπονήθηκε κανονικά, όπως και ο Μαρκ Γκεΐ, ο οποίος είχε απουσιάσει από την προπόνηση της Πέμπτης λόγω ενοχλήσεων στον οπίσθιο μηριαίο.

Παράλληλα, στην προπόνηση επέστρεψε και ο Ρις Τζέιμς, πραγματοποιώντας την πρώτη του εμφάνιση μετά τον τραυματισμό που υπέστη στο παιχνίδι με τη Γκάνα στη φάση των ομίλων. Ο μπακ της Τσέλσι τέθηκε επίσης στη διάθεση του Γερμανού τεχνικού για την αναμέτρηση με τους «Βίκινγκς».