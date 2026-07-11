«Περνάει ιατρικά και υπογράφει στον Παναθηναϊκό ο Κρίστιανσεν»

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται κοντά την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Βίκτορ Κρίστιανσεν, με τον Δανό αριστερό μπακ να περνά σήμερα τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις στην Ιταλία πριν υπογράψει το νέο κεφάλαιο της καριέρας του με τους «πράσινους», σύμφωνα με το «Tipsbladet».

Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει ότι, ο 24χρονος αμυντικός θα αποκτηθεί με τη μορφή δανεισμού για τη νέα σεζόν, ενώ η συμφωνία με τη Λέστερ περιλαμβάνει και οψιόν αγοράς, δίνοντας στον Παναθηναϊκό τη δυνατότητα να αποκτήσει μόνιμα τα δικαιώματά του.

Ο Κρίστιανσεν θα συνεργαστεί ξανά με τον Νίστρουπ, τον νέο τεχνικό του «τριφυλλιού». Ο Δανός ξεκίνησε την καριέρα του από τις ακαδημίες της Κοπεγχάγης, πριν μεταγραφεί στη Λέστερ τον Ιανουάριο του 2023 έναντι 14 εκατομμυρίων ευρώ. Έχει καταγράψει 42 συμμετοχές στην Premier League, ενώ διαθέτει και 32 παρουσίες στη Serie A από το πέρασμά του από την Ιταλία.

Τη σεζόν 2023/24 αγωνίστηκε ως δανεικός στην Μπολόνια, ενώ συνολικά με τη φανέλα της Λέστερ έχει πραγματοποιήσει 51 εμφανίσεις, έχοντας μοιράσει και δύο ασίστ.