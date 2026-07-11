ΠΑΟΚ - Τβέντε: Η ενδεκάδα του «Δικεφάλου του Βορρά»

Ο Αλέσιο Λίσι έκανε γνωστή την αρχική ενδεκάδα του ΠΑΟΚ για τη φιλική αναμέτρηση απέναντι στην Τβέντε. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» προετοιμάζεται για το πρώτο του επίσημο παιχνίδι της σεζόν, που είναι προγραμματισμένο για τις 23 Ιουλίου στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League.

Η μοναδική αξιοσημείωτη αλλαγή αφορά την επιστροφή του Γίρι Παβλένκα κάτω από τα δοκάρια, μετά την απουσία του από τα προηγούμενα φιλικά παιχνίδια.

Η σύνθεση του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Τέιλορ, Μιχαηλίδης, Ελουστόντο, Κένι, Ζαφείρης, Καμαρά, Τάισον, Κωνσταντέλιας, Ζίβκοβιτς, Μύθου.