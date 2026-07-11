· ΠΑΟΚ · Τβέντε

ΠΑΟΚ - Τβέντε: Η ενδεκάδα του «Δικεφάλου του Βορρά»

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Τβέντε στο τελευταίο του φιλικό επί ολλανδικού εδάφους και ο Λίσι ανακοίνωση την αρχική ενδεκάδα του «Δικεφάλου».

ΠΑΟΚ - Τβέντε: Η ενδεκάδα του «Δικεφάλου του Βορρά»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Αλέσιο Λίσι έκανε γνωστή την αρχική ενδεκάδα του ΠΑΟΚ για τη φιλική αναμέτρηση απέναντι στην Τβέντε. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» προετοιμάζεται για το πρώτο του επίσημο παιχνίδι της σεζόν, που είναι προγραμματισμένο για τις 23 Ιουλίου στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League.

Η μοναδική αξιοσημείωτη αλλαγή αφορά την επιστροφή του Γίρι Παβλένκα κάτω από τα δοκάρια, μετά την απουσία του από τα προηγούμενα φιλικά παιχνίδια.

Η σύνθεση του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Τέιλορ, Μιχαηλίδης, Ελουστόντο, Κένι, Ζαφείρης, Καμαρά, Τάισον, Κωνσταντέλιας, Ζίβκοβιτς, Μύθου.

COMMENTS
LATEST NEWS
18:45 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Γιατί η Νορβηγία αναγκάστηκε να αλλάξει ξενοδοχείο πριν τη μάχη με την Αγγλία

18:40 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ - Τβέντε: Έκαναν την ανατροπή οι Ολλανδοί με γκολ του Χέσελινκ (vid)

18:37 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Χρήστος Τζόλης: Απίθανο γκολ του Έλληνα άσου στο φιλικό της Μπριζ με τη Φέγενορντ (vid)

18:24 CONFERENCE LEAGUE

Πάκσι: Βαριά ήττα από ομάδα δεύτερης κατηγορίας της Ουγγαρίας για την αντίπαλο του Παναθηναϊκού

18:17 MUNDIAL

Γιούργκεν Κλοπ: Επιστρέφει στους πάγκους για χάρη της εθνικής Γερμανίας

18:05 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ - Τβέντε: Αγωνία για τον Ελουστόντο - Αποχώρησε υποβασταζόμενος (video)

18:04 EUROBASKET

Live Streaming: Ελλάδα - Μαυροβούνιο

17:54 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ - Τβεντε: Mε έξοχο πλασέ ο Όριενστερ ισοφαρίζει για τους Ολλανδούς (vid)

17:50 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Χάνει τον προημιτελικό με την Αργεντινή ο Μανζάμπι

17:43 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ - Τβέντε: Ανοίγει το σκορ με επικό αυτογκόλ ο «Δικέφαλος» (vid)

17:38 ΣΠΟΡ

Athens Open: Πρεμιέρα κόντρα στην Κουντερμέτοβα για τη Σάκκαρη

17:36 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ - Τβέντε: Ενός λεπτού σιγή και μαύρα περιβραχιόνια για την αδικοχαμένη 15χρονη Αννα-Μαρία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας