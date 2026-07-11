Θρήνος στη Νότια Αφρική: Έφυγε από τη ζωή ο Τζέιντεν Άνταμς μετά την επιστροφή από το Μουντιάλ!
Θλίψη επικρατεί στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, καθώς ο διεθνής μέσος Τζέιντεν Άνταμς έφυγε από τη ζωή λίγες μόλις ημέρες μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών του με τη Νότια Αφρική στο Μουντιάλ.
Ανείπωτος θρήνος επικρατεί στη Νότια Αφρική μετά την είδηση του θανάτου του Τζέιντεν Άνταμς.
Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο 25χρονος ποδοσφαιριστής βρέθηκε νεκρός ελάχιστα εικοσιτετράωρα μετά την επιστροφή της αποστολής της εθνικής ομάδας από τα γήπεδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου στην Αμερική.
Η ξαφνική αυτή απώλεια έχει προκαλέσει σοκ στην αθλητική κοινότητα της χώρας και όχι μόνο, καθώς ο Άνταμς αποτελούσε ένα από τα ανερχόμενα στελέχη του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της Νότιας Αφρικής, έχοντας δώσει το «παρών» στην κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση, με 3 συμμετοχές.
Προς το παρόν είναι αδιευκρίνιστα τα αίτια του θανάτου του, ωστόσο εξετάζεται ακόμα και το ενδεχόμενο αυτοχειρίας, με κάποια ρεπορτάζ να αναφέρουν πως έπασχε από κατάθλιψη.