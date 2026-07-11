Στη Φενέρμπαχτσε για δύο χρόνια ο Μπράξτον Κι

Η Φενέρμπαχτσε συνεχίζει την ενίσχυσή της ενόψει της νέας σεζόν στην EuroLeague, προχωρώντας σε ακόμη μία μεταγραφική κίνηση μετά την απόκτηση του Σέιβον Σιλντς. Η τουρκική ομάδα ανακοίνωσε την προσθήκη του Μπράξτον Κι, με τον Αμερικανό φόργουορντ να υπογράφει συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών.

Ο Κι προέρχεται από τη Βαλένθια, με την οποία την περασμένη αγωνιστική περίοδο είχε 34 συμμετοχές στην EuroLeague, καταγράφοντας κατά μέσο όρο 6,3 πόντους, 3,5 ριμπάουντ, 1,1 ασίστ, 0,7 κλεψίματα και 6,6 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης σε 17:01 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα.