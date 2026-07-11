ΠΑΟΚ: Θέλει νέο «μπαμ» με Τάιλερ Ντόρσεϊ – Ο Ολυμπιακός κρατά το «κλειδί» των εξελίξεων

Ο ΠΑΟΚ δεν δείχνει διατεθειμένος να σταματήσει μετά τη μεγάλη μεταγραφή του Τσέντι Όσμαν και συνεχίζει να εξετάζει περιπτώσεις που μπορούν να προκαλέσουν αίσθηση στην αγορά.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι «ασπρόμαυροι» έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, με τον διεθνή γκαρντ να βρίσκεται ανάμεσα στις επιλογές που αξιολογούνται για την περαιτέρω ενίσχυση του ρόστερ.

Η υπόθεση, ωστόσο, μόνο εύκολη δεν είναι. Ο Ντόρσεϊ διατηρεί συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό και για την επόμενη αγωνιστική περίοδο, γεγονός που σημαίνει ότι οι «ερυθρόλευκοι» έχουν τον απόλυτο έλεγχο των εξελίξεων.

Παράλληλα, είναι γνωστό εδώ και αρκετό διάστημα πως ο ομογενής γκαρντ επιθυμεί μία νέα συμφωνία με βελτιωμένους οικονομικούς όρους. Οι συζητήσεις με τον Ολυμπιακό βρίσκονται σε εξέλιξη, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει προκύψει οριστική κατάληξη, ενώ ανοιχτό παραμένει και το ζήτημα του Τόμας Ουόκαπ.

Μέσα σε αυτό το σκηνικό, ο ΠΑΟΚ παρακολουθεί τις εξελίξεις και περιμένει να διαπιστώσει αν θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για να κινηθεί πιο ουσιαστικά, επιχειρώντας ακόμη μία μεταγραφική κίνηση υψηλού επιπέδου μετά την απόκτηση του Όσμαν.