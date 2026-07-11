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Ολυμπιακός – Λέουβεν: Αναγκαστική αλλαγή ο Κλέιτον που αισθάνθηκε ενοχλήσεις (vid)

Ο Κλέιτον αισθάνθηκε ενοχλήσεις και έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 7ο λεπτό στο φιλικό με τη Λέουβεν.

Ολυμπιακός – Λέουβεν: Αναγκαστική αλλαγή ο Κλέιτον που αισθάνθηκε ενοχλήσεις (vid)
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Απρόοπτο για τον Ολυμπιακό στο δεύτερο φιλικό προετοιμασίας απέναντι στη Λέουβεν, καθώς ο Κλέιτον αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού μόλις στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης.

Ο 27χρονος επιθετικός αισθάνθηκε ενοχλήσεις και δεν μπόρεσε να συνεχίσει, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να περνά άμεσα στον αγωνιστικό χώρο τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ.

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