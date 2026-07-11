Ολυμπιακός – Λέουβεν: Αναγκαστική αλλαγή ο Κλέιτον που αισθάνθηκε ενοχλήσεις (vid)
Ο Κλέιτον αισθάνθηκε ενοχλήσεις και έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 7ο λεπτό στο φιλικό με τη Λέουβεν.
Απρόοπτο για τον Ολυμπιακό στο δεύτερο φιλικό προετοιμασίας απέναντι στη Λέουβεν, καθώς ο Κλέιτον αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού μόλις στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης.
Ο 27χρονος επιθετικός αισθάνθηκε ενοχλήσεις και δεν μπόρεσε να συνεχίσει, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να περνά άμεσα στον αγωνιστικό χώρο τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ.