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Οι πιθανοί αντίπαλοι του Παναθηναϊκού για την πρόκριση στην EuroLeague Γυναικών

Ο Παναθηναϊκός έμαθε τους πιθανούς αντιπάλους του στα προκριματικά της EuroLeague Γυναικών, με την κλήρωση να είναι προγραμματισμένη για τις 16 Ιουλίου.

Οι πιθανοί αντίπαλοι του Παναθηναϊκού για την πρόκριση στην EuroLeague Γυναικών
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Ο Παναθηναϊκός έμαθε το μονοπάτι που καλείται να διανύσει προκειμένου να εξασφαλίσει την παρουσία του στην EuroLeague Γυναικών της νέας αγωνιστικής περιόδου, μετά την τοποθέτησή του στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας της FIBA.

Η κλήρωση των προκριματικών θα πραγματοποιηθεί στις 16 Ιουλίου, με τις «πράσινες» να δίνουν το πρώτο νοκ άουτ παιχνίδι στις 23 Σεπτεμβρίου στον Χολαργό.

Ο αντίπαλος του «τριφυλλιού» θα προκύψει από μία εκ των KP Μπρνο (Τσεχία), ENEA Πόζναν (Πολωνία), Εμλάκ Κονούτ (Τουρκία) ή Ερυθρού Αστέρα. Στη σερβική ομάδα αγωνίζεται η πρώην παίκτρια του Παναθηναϊκού, Άρτεμις Σπανού.

Εφόσον ο Παναθηναϊκός ξεπεράσει το πρώτο εμπόδιο, θα διεκδικήσει την πρόκριση στους ομίλους της Ευρωλίγκας σε δεύτερο νοκ άουτ αγώνα, που θα διεξαχθεί εκτός έδρας στις 30 Σεπτεμβρίου.

Στην καθοριστική αυτή αναμέτρηση οι «πράσινες» θα αντιμετωπίσουν μία εκ των Χιρόνα (Ισπανία), Βενέτσια (Ιταλία), Σοπρόν ή Μίσκολτς (Ουγγαρία), ομάδες που βρίσκονται στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας.

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