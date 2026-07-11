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Ολυμπιακός - Λέουβεν: Η ενδεκάδα των «ερυθρολεύκων»

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Λέουβεν στο δεύτερο φιλικό της προετοιμασίας του και έγινε γνωστή η αρχική ενδεκάδα των «ερυθρολεύκων».

Ολυμπιακός - Λέουβεν: Η ενδεκάδα των «ερυθρολεύκων»
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Ο Ολυμπιακός συνεχίζει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του στην Ολλανδία, δίνοντας το δεύτερο φιλικό παιχνίδι του απέναντι στη βελγική Λέουβεν.

Οι «ερυθρόλευκοι» προέρχονται από νικηφόρο ξεκίνημα στα φιλικά προετοιμασίας, έχοντας επικρατήσει της Ράκοβ. Περίπου μία ώρα πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης, ο Βάσκος τεχνικός γνωστοποίησε την αρχική ενδεκάδα, επιλέγοντας τους ποδοσφαιριστές που θα ξεκινήσουν απέναντι στη Λέουβεν.

Η σύνθεση του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Σιώζος, Κουτσίδης, Κάρμο, Ορτέγκα, Σιπιόνι, Έσε, Ροντινέι, Μασούρας, Φορτούνης, Κλέιτον.

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