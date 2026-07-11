Ολυμπιακός – Φάκελος «4αρι»: 3+1 περιπτώσεις από το NBA για αντί-Πίτερς

Την ενίσχυσή του ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου συνεχίζει ο Πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός, με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν ήδη ανακοινώσει τις συμφωνίες με τον Ζαν Μοντέρο και τον Κόντι Μίλερ ΜακΙντάιρ.

Σειρά πλέον παίρνει η θέση «4», με την ομάδα του Πειραιά να καλείται να αντικαταστήσει το κενό που άφησε ο Άλεκ Πίτερς στο ροτέισον του Γιώργου Μπαρτζώκα. Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν ανοιχτά τα μάτια τους για οποιαδήποτε ενδιαφέρουσα περίπτωση, με το ψάξιμο να μην περιορίζεται μόνο στην Ευρωπαϊκή αγορά.

Άλλωστε, ο Έλληνας τεχνικός και οι συνεργάτες του θα ταξιδέψουν στην Αμερική και θα παρακολουθήσουν για ακόμη μια φορά από κοντά το Summer League του NBA στο Las Vegas. Η αγορά των free agents μόνο αδιάφορη δεν μπορεί να περνάει στον Ολυμπιακό, με τη λίστα των ελεύθερων να διαθέτει ενδιαφέρουσες περιπτώσεις παικτών που μπορεί να κάνουν το βήμα για την «Γηραιά Ήπειρο».

1. Μάξι Κλέμπερ

Ο Γερμανός φόργουορντ/σέντερ αποτελεί μια εξαιρετικά ποιοτική περίπτωση, με πολυετή και απόλυτα επιτυχημένη θητεία στο NBA με τη φανέλα των Ντάλας Μάβερικς. Συνολικά στον μαγικό κόσμο, ο Κλέμπερ έχει καταγράψει 483 συμμετοχές στην καριέρα του, έχοντας κατά μέσο όρο 6.0 πόντους, 4.2 ριμπάουντ και 1.1 ασίστ ανά αγώνα.

Ο «Mr. Glue» είναι ο ορισμός του σύγχρονου "stretch big", ενός παίκτη δηλαδή που μπορεί να απειλήσει με τεράστια αξιοπιστία από την περιφέρεια (35% από το τρίποντο), ανοίγοντας παράλληλα τους χώρους στην αντίπαλη ρακέτα. Παράλληλα, το διετές πέρασμά του από τη Μπάγερν Μονάχου σημαίνει πως θα χρειαστεί ελάχιστο έως καθόλου χρόνο προσαρμογής στα δεδομένα της EuroLeague.

Διαθέτει εξαιρετικό μέγεθος, έφεση στο αμυντικό ριμπάουντ και την ικανότητα να προστατεύει το καλάθι χάρη στα μακριά του άκρα. Αν ο Ολυμπιακός αναζητά έναν παίκτη με προσωπικότητα, παραστάσεις από το κορυφαίο επίπεδο και αγωνιστικά στοιχεία που θυμίζουν σε μεγάλο βαθμό την απειλή που πρόσφερε ο Πίτερς από μακριά, ο Κλέμπερ βρίσκεται στην κορυφή των προτιμήσεων.

2. Πάτρικ Μπόλντγουιν Τζούνιορ

Εδώ περνάμε στην κατηγορία του… ρίσκου, που ωστόσο μπορεί να εξελιχθεί σε… λαβράκι. Ο Μπόλντγουιν γεννημένος το 2002, υπήρξε επιλογή πρώτου γύρου στο Draft του 2022, διαθέτοντας ένα σπάνιο πακέτο φυσικών προσόντων. Με ύψος που αγγίζει τα 2,06 μέτρα και άνοιγμα χεριών που του επιτρέπει να αμύνεται σε πολλαπλές θέσεις, ο νεαρός φόργουορντ μπορεί να γίνει σημείο αναφοράς για τους «ερυθρόλευκους».

Το μεγάλο του όπλο είναι το εξελίξιμο μακρινό του σουτ, στοιχείο απαραίτητο για τη φιλοσοφία του Γιώργου Μπαρτζώκα και παρότι στο NBA δεν βρήκε ποτέ τον σταθερό χρόνο συμμετοχής που χρειαζόταν για να καθιερωθεί, η μετακίνησή του στην Ευρώπη μπορεί να λειτουργήσει ως το ιδανικό restart για την καριέρα του. Για τον Ολυμπιακό, μια τέτοια περίπτωση προσφέρει αθλητικότητα, φρεσκάδα και έναν παίκτη με μεγάλο κίνητρο να αποδείξει την αξία του στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Τη σεζόν που μας πέρασε αγωνίστηκε στη G-League με την θυγατρική ομάδα των Σακραμέντο Κινγκς, έχοντας κατά μέσο όρο 21.3 πόντους, 8.4 ριμπάουντ και 2.8 ασίστ ανά παιχνίδι σε 30' λεπτά.

3. Άντονι Γκιλ

Που τον χάνεις, που τον βρίσκεις, παραμένει σταθερά κάτοικος Ουάσινγκτον. Με τη φανέλα των Γουίζαρντς τα τελευταία αρκετά χρόνια έχει συμπληρωματικό ρόλο. Ωστόσο, ο Γκιλ δεν είναι καθόλου άγνωστος στο ευρωπαϊκό κοινό και, κυρίως, στον Γιώργο Μπαρτζώκα. Οι δυο τους έχουν συνυπάρξει με απόλυτη επιτυχία στη ρωσική Χίμκι, πράγμα που σημαίνει ότι ο Έλληνας τεχνικός γνωρίζει από πρώτο χέρι τον χαρακτήρα, την εργατικότητα και το παιχνίδι του Αμερικανού φόργουορντ.

Ο Γκιλ είναι ένας παίκτης ομάδας, εξαιρετικός στο low post, με καλό σουτ από μέση και μακρινή απόσταση, ενώ ξεχωρίζει για την προσήλωσή του στα αμυντικά καθήκοντα. Η πρότερη εμπειρία του στην EuroLeague και η δεδομένη χημεία του με τον προπονητή του Ολυμπιακού καθιστούν την περίπτωσή του μία από τις πιο «safe» και ποιοτικές επιλογές για τη θέση «4».

4. Ντρου Γιούμπανκς

Ο Γιούμπανκς αποτελεί αναμφίβολα μία από τις πιο ενδιαφέρουσες και ελκυστικές περιπτώσεις που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή στην αγορά των ελεύθερων του NBA. Μέσω της σκληρής δουλειάς έχει καταφέρει να κάνει γεμάτες σεζόν σε Σπερς, Μπλέιζερς και Φοίνιξ Σανς.

Είναι ένας "σκληροτράχηλος" ψηλός, με τρομερή έφεση στο παιχνίδι πάνω από τη στεφάνη, εξαιρετικός στο να τελειώνει φάσεις μετά από pick-and-roll και με σπουδαία αθλητικά προσόντα. Μπορεί να αγωνιστεί με την ίδια άνεση τόσο στο «4» (σε πιο "βαριά" σχήματα) όσο και στο «5», δίνοντας στον Γιώργο Μπαρτζώκα τη δυνατότητα να πειραματιστεί με σχήματα.

Η ενέργεια που βγάζει στο παρκέ, η ικανότητά του στο ριμπάουντ και η έφεσή του στα κοψίματα τον καθιστούν έναν παίκτη που θα μπορούσε να κάνει θραύση στα ευρωπαϊκά γήπεδα.

Τελευταίος σταθμός της καριέρας του ήταν οι Σακραμέντο Κινγκς, όπου την περσινή χρονιά αγωνίστηκε σε 42 παιχνίδια, έχοντας κατά μέσο όρο 5.2 πόντους, 3.0 ριμπάουντ και 0.6 μπλοκ ανά αγώνα.