ΑΕΚ: Στο προσκήνιο ο Ντάουτιν Τζούνιορ για την περιφέρεια – Κοντά στην ανανέωση ο Λεκαβίτσιους

Η ΑΕΚ συνεχίζει τον σχεδιασμό της για τη νέα αγωνιστική περίοδο, με τον Ντράγκαν Σάκοτα να έχει ξεχωρίσει τις περιπτώσεις που μπορούν να ενισχύσουν την περιφερειακή γραμμή της ομάδας.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Τζεφ Ντάουτιν Τζούνιορ, με τον 29χρονο Αμερικανό γκαρντ να αποτελεί βασικό στόχο της «Βασίλισσας». Ο Σάκοτα αναζητά έναν κόμπο γκαρντ με έφεση στο σκοράρισμα και σταθερή απειλή από την περιφέρεια, στοιχεία που διαθέτει ο παίκτης.

Οι επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές έχουν ήδη ξεκινήσει και το κλίμα είναι θετικό, με την ΑΕΚ να θέλει να εντάξει τον Ντάουτιν Τζούνιορ στο ρόστερ της, ώστε να αποτελέσει μία ακόμη σημαντική λύση στην περιφέρεια δίπλα στον Φρανκ Μπάρτλεϊ.

Ο Αμερικανός γκαρντ αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, έχοντας 19 συμμετοχές στη EuroLeague με 8,1 πόντους ανά αγώνα και 40% στο τρίποντο. Στο πρωτάθλημα Ισραήλ μέτρησε 9,6 πόντους κατά μέσο όρο, σουτάροντας με 37% από την περιφέρεια.

Παράλληλα, διαθέτει σημαντική εμπειρία από το NBA, όπου αγωνίστηκε σε 87 παιχνίδια με τις φανέλες των Ουόριορς, Μπακς, Μάτζικ, Ράπτορς και Φιλαδέλφεια 76ερς, διατηρώντας και εκεί υψηλό ποσοστό στο τρίποντο, με 37,7%.

Την ίδια στιγμή, η ΑΕΚ προχωρά και τις κινήσεις που αφορούν το υπάρχον ρόστερ, με τον Λούκας Λεκαβίτσιους να βρίσκεται κοντά στην παραμονή του στην ομάδα.

Οι διαπραγματεύσεις με τον Λιθουανό γκαρντ βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και όλα δείχνουν πως οι δύο πλευρές οδεύουν προς συμφωνία, καθώς ο Ντράγκαν Σάκοτα επιθυμεί να διατηρήσει έναν παίκτη με ποιότητα και εμπειρία στην περιφερειακή γραμμή της ΑΕΚ.