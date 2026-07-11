Πρεμιέρα στο Athens Open WTA 250: Κληρώνει για κυρίως ταμπλό και Μαρία Σάκκαρη!

Στην Αθήνα συναντώνται οι κορυφαίες τενίστριες του κόσμου.

Από τις 11 έως τις 19 Ιουλίου, η καρδιά του γυναικείου παγκόσμιου τένις χτυπά στην Αθήνα, με το «250άρι» της Αθήνας να σηματοδοτεί την επιστροφή του WTA Tour στη χώρα έπειτα από 35 χρόνια.

Η επίσημη κλήρωση του κυρίως ταμπλό θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο (11/07), λίγο πριν από την έναρξη της διοργάνωσης. Το ελληνικό ενδιαφέρον στρέφεται στη Μαρία Σάκκαρη (Νο.39), την κορυφαία Ελληνίδα πρωταθλήτρια, η οποία θα αγωνιστεί στην «έδρα» της, έχοντας τη στήριξη του κοινού.

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Μαζί της, στη λίστα των συμμετοχών βρίσκονται η Κλάρα Τάουσον (Νο.25), κάτοχος 2 τίτλων WTA, η Αν Λι (Νο.29), κάτοχος 1 τίτλου WTA, η Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα (Νο.37), κάτοχος 2 τίτλων Grand Slam και πρώην Νο. 2 στον κόσμο, καθώς και η Σάρα Μπέιλεκ (Νο.45), ένα από τα ανερχόμενα ταλέντα της νέας γενιάς.

Τα εισιτήρια είναι διαθέσιμα online μέσω των athens-open.com και Ticketmaster και ξεκινούν από μόλις 5 ευρώ. Το κοινό μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε Center Court, Ground Pass και VIP εισιτήρια, ενώ θα λειτουργεί και Fan & Food Zone, με πολλές δραστηριότητες.

Το Stadion Sports Center, που φιλοξενεί τη διοργάνωση, διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις διεθνών προδιαγραφών στο Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρισης της Αθήνας, φέρνοντας ξανά στη χώρα μας σπουδαίες αναμετρήσεις γυναικείου τένις.

Οι αγώνες θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τα κανάλια EΡΤ1 και ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ!