Ολυμπιακός: Δεύτερο φιλικό στην Ολλανδία για τους «ερυθρόλευκους» - Η ώρα και το κανάλι με Λέουβεν

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την προετοιμασία του στην Ολλανδία, όπου το Σάββατο (11/7, 14:30, CosmoteSport1HD) αντιμετωπίζει τη Λέουβεν από το Βέλγιο, στο δεύτερο φιλικό παιχνίδι του ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Οι «ερυθρόλευκοι» προέρχονται από το πρώτο τους τεστ απέναντι στη Ρακόβ, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να έχει την ευκαιρία να δοκιμάσει πρόσωπα και τακτικές, βγάζοντας χρήσιμα συμπεράσματα.

Μετά τη Λέουβεν, το πρόγραμμα των φιλικών περιλαμβάνει αναμετρήσεις απέναντι στη Φορτούνα Σιτάρντ (17/7, 19:30), τον Άγιαξ (18/7), την Αντβέρπ (24/7) και την Άλκμααρ (25/7), πριν από την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων στα προκριματικά του Champions League.

Όσον αφορά στα αγωνιστικά, ο Ζότα Σίλβα συμμετείχε σε μία προπόνηση με την ομάδα, ωστόσο δεν θα αγωνιστεί απέναντι στη Λέουβεν, καθώς έλαβε ειδική άδεια μετά τη γέννηση του παιδιού του. Αντίθετα, ο Σμαΐλοβιτς αναμένεται να πάρει περισσότερο χρόνο συμμετοχής, ενώ ο Ρέτσος, που αισθάνθηκε ενοχλήσεις στα τελευταία λεπτά του αγώνα με τη Ρακόβ, προπονήθηκε κανονικά και βρίσκεται στη διάθεση του Μεντιλίμπαρ.

Την ίδια στιγμή, οι μεταγραφικές εξελίξεις παραμένουν στο προσκήνιο για τον Ολυμπιακό, με τις υποθέσεις των Στάνιτς και Ρόκα να βρίσκονται στο τελικό στάδιο, ενώ ο Αντρέ Λουίζ βρίσκεται κοντά στη μετακίνησή του στο MLS.

Από την πλευρά της, η Λέουβεν αγωνίζεται σταθερά στη μεγάλη κατηγορία του βελγικού ποδοσφαίρου και ολοκλήρωσε την περσινή σεζόν στη 12η θέση της βαθμολογίας, εξασφαλίζοντας άνετα την παραμονή της, χωρίς να διεκδικήσει ευρωπαϊκό εισιτήριο.