ΠΑΟΚ: Τελευταίο φιλικό με την Τβέντε πριν την επιστροφή στη Θεσσαλονίκη

Ο ΠΑΟΚ δίνει, το Σάββατο (11/7, 17:00, OPEN Hybrid), το τελευταίο του φιλικό επί ολλανδικού εδάφους απέναντι στην Τβέντε, ολοκληρώνοντας το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του πριν από την επιστροφή στη Θεσσαλονίκη.

Έπειτα από 13 ημέρες παραμονής στην Ολλανδία, οι «ασπρόμαυροι» ετοιμάζονται να πάρουν τον δρόμο της επιστροφής. Πριν, ωστόσο, αναχωρήσουν από το αεροδρόμιο του Ντίσελντορφ με προορισμό το «Μακεδονία», έχουν μπροστά τους το τελευταίο αγωνιστικό τεστ απέναντι στην Τβέντε.

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών, με τον Αλέσιο Λίσι να αξιοποιεί το παιχνίδι για να δοκιμάσει πρόσωπα και σχήματα ενόψει της έναρξης των ευρωπαϊκών προκριματικών στις 23 Ιουλίου.

Από την αναμέτρηση θα απουσιάσουν οι Γιάννης Σαρρής, Φιόντορ Τσάλοβ, Σουαλιό Μεϊτέ, Κίριλ Ντεσπόντοφ και Σόλα Σορετίρε, οι οποίοι εξακολουθούν να βρίσκονται εκτός αγωνιστικής δράσης.

Στην προπόνηση της Παρασκευής (10/07), που πραγματοποιήθηκε στο προπονητικό κέντρο NIVO Sparta στο Ζαλτμπόμελ, ο Ιταλός τεχνικός δεν προχώρησε σε δοκιμές ενδεκάδας, ενώ αμφίβολοι παρέμειναν οι Χατσίδης και Κωττάς, οι οποίοι ακολούθησαν πρόγραμμα αποφόρτισης.

Μετά την ολοκλήρωση της προετοιμασίας στην Ολλανδία, ο ΠΑΟΚ θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη, όπου οι ποδοσφαιριστές θα έχουν διήμερο ρεπό. Η επιστροφή στις προπονήσεις είναι προγραμματισμένη για το πρωί της Τετάρτης (15/7) στη Νέα Μεσημβρία.