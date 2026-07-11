· Πορτογαλία

Επίσημο: Ανέλαβε την Πορτογαλία ο Ζεσούς

Ο Ζόρζε Ζεσούς είναι κι επίσημα ο νέος τεχνικός της Πορτογαλίας.

Επίσημο: Ανέλαβε την Πορτογαλία ο Ζεσούς
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Νέα σελίδα άνοιξε για την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας, καθώς η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας ανακοίνωσε την πρόσληψη του Ζόρζε Ζεσούς στην τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Η αλλαγή στον πάγκο των Ιβήρων ήρθε μετά την αποτυχημένη παρουσία της Πορτογαλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Βόρειας Αμερικής, όπου η ομάδα δεν κατάφερε να πραγματοποιήσει την πορεία που περίμεναν οι άνθρωποί της.

Ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ αποτέλεσε παρελθόν από την εθνική Πορτογαλίας μετά τον αποκλεισμό από την Ισπανία στη φάση των «16» του Μουντιάλ.

Η ομοσπονδία αποφάσισε να προχωρήσει σε αλλαγή τεχνικής ηγεσίας, με τον Ζόρζε Ζεσούς να θεωρείται ο κατάλληλος άνθρωπος για να οδηγήσει την ομάδα στην επόμενη ημέρα.

Ο 71χρονος προπονητής επιστρέφει στην Πορτογαλία μετά από μια τριετία παρουσίας στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας, όπου εργάστηκε στους πάγκους των Αλ Χιλάλ και Αλ Αχλί.

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