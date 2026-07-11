Παναθηναϊκός: «Πρόβα τζενεράλε» ενόψει Πάκσι στη Λεωφόρο - Η ώρα και το κανάλι

Ο Παναθηναϊκός δίνει το σημαντικότερο φιλικό της καλοκαιρινής του προετοιμασίας επί ελληνικού εδάφους, υποδεχόμενος τη Γκρασχόπερς στη Λεωφόρο, παιχνίδι το οποίο θα μεταδοθεί από τον ΣΚΑΪ στις 21:00.

Η συγκεκριμένη αναμέτρηση θα αποτελέσει πολύτιμο τεστ πριν από τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις απέναντι στην Πάκσι για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League.

Η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ θέλει να παρουσιάσει τα πρώτα δείγματα της νέας αγωνιστικής φιλοσοφίας της μπροστά στους φιλάθλους της, οι οποίοι αναμένεται να δημιουργήσουν θερμή ατμόσφαιρα, καθώς περισσότερα από 10.000 εισιτήρια έχουν ήδη διατεθεί.

Τελικές δοκιμές πριν από την Ευρώπη

Με την πρώτη επίσημη ευρωπαϊκή αναμέτρηση να πλησιάζει, ο Δανός τεχνικός αναμένεται να αξιοποιήσει το φιλικό για να βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με την ετοιμότητα των ποδοσφαιριστών του.

Το βασικό αγωνιστικό πλάνο αναμένεται να παραμείνει το 4-2-3-1, σχηματισμός πάνω στον οποίο δούλεψε εκτενώς ο Παναθηναϊκός κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας στην Ολλανδία.

Ανάμεσα στους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές βρίσκεται και ο Στέφαν Ντε Φράι, ο οποίος ανέβασε ρυθμούς στις τελευταίες προπονήσεις και συμπεριλήφθηκε στην αποστολή για το παιχνίδι με την ελβετική ομάδα.

Ο έμπειρος Ολλανδός αμυντικός αναμένεται να πάρει χρόνο συμμετοχής, καθώς ο Νίστρουπ επιθυμεί να τον εντάξει σταδιακά στο αγωνιστικό πλάνο ενόψει των επίσημων υποχρεώσεων.

Ιδιαίτερο παιχνίδι στη Λεωφόρο

Η αναμέτρηση με τη Γκρασχόπερς αποκτά ξεχωριστή σημασία και για έναν ακόμη λόγο, καθώς συγκαταλέγεται στα τελευταία παιχνίδια που θα φιλοξενηθούν στη Λεωφόρο.

Το ενδιαφέρον του κόσμου είναι ιδιαίτερα έντονο, με τους φίλους του «τριφυλλιού» να αναμένεται να δώσουν δυναμικό «παρών» και να στηρίξουν την ομάδα στην τελική ευθεία της προετοιμασίας για τη νέα σεζόν.