Αργεντινή – Ελβετία: Η πρωταθλήτρια κόσμου απέναντι στην έκπληξη των προημιτελικών του Μουντιάλ 2026

Η Αργεντινή συνεχίζει την προσπάθειά της να διατηρήσει τα σκήπτρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου και το Σάββατο αντιμετωπίζει (04:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) την Ελβετία στα προημιτελικά του Μουντιάλ 2026, με φόντο μία θέση στην τετράδα της διοργάνωσης.

Η «αλμπισελέστε» κυνηγά το δεύτερο διαδοχικό και συνολικά τέταρτο Παγκόσμιο Κύπελλο της ιστορίας της, έχοντας πραγματοποιήσει πέντε νίκες σε ισάριθμους αγώνες στη διοργάνωση. Η πορεία της ξεκίνησε με το απόλυτο στον 10ο όμιλο, επικρατώντας της Αλγερίας (3-0), της Αυστρίας (2-0) και της Ιορδανίας (3-1), με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Λιονέλ Μέσι.

Ο αρχηγός της Αργεντινής πέτυχε έξι γκολ στη φάση των ομίλων, φτάνοντας συνολικά τα 21 τέρματα σε τελικές φάσεις Παγκοσμίου Κυπέλλου, επίδοση που αποτελεί ιστορικό ρεκόρ. Στα νοκ άουτ πρόσθεσε ακόμα δύο γκολ, μεταξύ των οποίων κι εκείνο που έφερε την ισοφάριση απέναντι στην Αίγυπτο στη φάση των «16», παραμένοντας στη διεκδίκηση του Χρυσού Παπουτσιού.

Παρότι μετρά μόνο νίκες, η ομάδα του Λιονέλ Σκαλόνι χρειάστηκε να καταβάλει μεγάλη προσπάθεια για να ξεπεράσει τα εμπόδια του Πράσινου Ακρωτηρίου και της Αιγύπτου. Στη φάση των «32» η πρόκριση κρίθηκε στην παράταση, χάρη σε αυτογκόλ, ενώ στους «16» η Αργεντινή επικράτησε με 3-2 της Αιγύπτου, πετυχαίνοντας τρία γκολ στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης.

Απέναντί της θα βρεθεί μία ιδιαίτερα ανταγωνιστική Ελβετία, η οποία πραγματοποιεί την καλύτερη πορεία της ιστορίας της σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Η ομάδα του Μουράτ Γιακίν εξασφάλισε την πρώτη της συμμετοχή σε προημιτελικά από το 1954 και συνολικά την τέταρτη, ενώ για πρώτη φορά κατάφερε να πανηγυρίσει δύο διαδοχικές νίκες σε νοκ άουτ αγώνες της διοργάνωσης.

Οι Ελβετοί επικράτησαν με 2-0 της Αλγερίας στη φάση των «32», ενώ στους «16» απέκλεισαν την Κολομβία στη διαδικασία των πέναλτι, παρά την απουσία του Γιόχαν Μανζάμπι. Ο νεαρός μεσοεπιθετικός είχε ξεχωρίσει στη φάση των ομίλων, σημειώνοντας δύο γκολ ως αλλαγή στη νίκη με 4-1 επί της Βοσνίας / Ερζεγοβίνης, ενώ πέτυχε και το νικητήριο τέρμα απέναντι στον συνδιοργανωτή Καναδά για το 2-1, αποτέλεσμα που χάρισε στην Ελβετία την πρώτη θέση του 2ου ομίλου.

Η αναμέτρηση στο Κάνσας αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η Αργεντινή επιδιώκει να συνεχίσει την πορεία προς την υπεράσπιση του τίτλου της, ενώ η Ελβετία φιλοδοξεί να κάνει ακόμα ένα ιστορικό βήμα. Η ομάδα που θα προκριθεί θα αντιμετωπίσει στον ημιτελικό της 15ης Ιουλίου, στην Ατλάντα, τον νικητή του ζευγαριού Νορβηγία – Αγγλία.