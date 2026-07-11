«Τριγμοί» στη FIFA: Χώρες επανεξετάζουν τη στήριξή τους σε Ινφαντίνο μετά την υπόθεση Μπαλογκάν

Η υπόθεση του Φολαρίν Μπαλογκάν εξακολουθεί να προκαλεί αναταράξεις στη FIFA, με τον Τζιάνι Ινφαντίνο να βρίσκεται αντιμέτωπος με αυξανόμενες πιέσεις μετά την απόφαση για αναστολή της τιμωρίας του επιθετικού των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των «Times», αρκετές ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες που μέχρι πρότινος στήριζαν την επανεκλογή του προέδρου της FIFA εξετάζουν πλέον το ενδεχόμενο να αλλάξουν στάση. Όπως αναφέρεται, σε αρκετές χώρες επικρατεί η άποψη ότι η μετάθεση της ποινής του Μπαλογκάν για μετά το τέλος του Μουντιάλ ξεπέρασε τα επιτρεπτά όρια, καθώς εκτιμάται ότι η FIFA παρενέβη σε μια υπόθεση με άμεσο αντίκτυπο στη διοργάνωση.

Μολονότι δεν τίθεται άμεσα θέμα παραμονής του Ινφαντίνο στην προεδρία της FIFA, το ίδιο δημοσίευμα επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη υπόθεση έχει πλήξει το κύρος και την επιρροή του. Παράλληλα, θεωρείται πιθανό να συναντήσει σημαντικές αντιδράσεις σε ενδεχόμενες πρωτοβουλίες, όπως η περαιτέρω διεύρυνση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων ή η διεξαγωγή της διοργάνωσης ανά διετία.

Στο ίδιο πλαίσιο, οι πιθανότητες να προχωρήσει αλλαγή στο καταστατικό της FIFA, η οποία θα επέτρεπε στον Ινφαντίνο να διεκδικήσει νέα θητεία μετά το 2031, εμφανίζονται πλέον περιορισμένες.

«Η πολιτική παρέμβαση στο ποδόσφαιρο δεν θα μπορούσε να είναι πιο έντονη από αυτή που έκανε ο Τραμπ, ενώ οι εξηγήσεις της FIFA ήταν γελοίες», ανέφερε χαρακτηριστικά πηγή από τον χώρο του ποδοσφαίρου, εκτιμώντας ότι ο Ινφαντίνο βρίσκεται πλέον πολιτικά αποδυναμωμένος.

Την αντίθεσή τους στην απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της FIFA έχουν ήδη εκφράσει δημόσια οι ομοσπονδίες της Γερμανίας, της Ολλανδίας, του Βελγίου, της Νορβηγίας και της Ελβετίας. Η Επιτροπή διατήρησε την κόκκινη κάρτα του Μπαλογκάν, ωστόσο ανέστειλε την αυτόματη τιμωρία του.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η στάση του Βελγίου, καθώς οι «κόκκινοι διάβολοι» αντιμετώπισαν τις Ηνωμένες Πολιτείες στη φάση των «16» του Μουντιάλ 2026, με τον Μπαλογκάν να αποκτά δικαίωμα συμμετοχής. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η βελγική ομοσπονδία είχε ενημερώσει πριν από λίγες εβδομάδες τον Ινφαντίνο ότι θα στήριζε την επανεκλογή του, ωστόσο πλέον εξετάζει εκ νέου τη θέση της.

Η βασική στήριξη του προέδρου της FIFA εξακολουθεί να προέρχεται από την Αφρική. Η ομοσπονδία του Νίγηρα εξέφρασε δημόσια τη στήριξή της προς τον Ινφαντίνο, απορρίπτοντας κάθε προσπάθεια αμφισβήτησής του. Την ίδια ώρα, σε χώρες όπως η Αίγυπτος κι η Σενεγάλη φαίνεται πως υπάρχουν διαφορετικές σκέψεις σχετικά με τη στάση που θα τηρήσουν.

Παράλληλα, ερωτήματα εξακολουθούν να προκαλούνται γύρω από τη διαδικασία λήψης της επίμαχης απόφασης. Η FIFA δεν έχει γνωστοποιήσει ποιο μέλος ή ποια μέλη της Πειθαρχικής Επιτροπής αποφάσισαν την αναστολή της τιμωρίας, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί εάν στην υπόθεση συμμετείχε ο αναπληρωτής πρόεδρος της Επιτροπής, Χόρχε Παλάσιο, ο οποίος τα τελευταία δύο χρόνια έχει χειριστεί μονομερώς μεγάλο αριθμό πειθαρχικών υποθέσεων.

Η υπόθεση Μπαλογκάν έχει πλέον εξελιχθεί σε ζήτημα που ξεπερνά τα στενά όρια μιας πειθαρχικής απόφασης, προκαλώντας σοβαρή πολιτική και θεσμική πίεση στη FIFA και στον Τζιάνι Ινφαντίνο.