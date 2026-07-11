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Παναθηναϊκός: Τα νέα δεδομένα που φέρνει η αποχώρηση του Όσμαν στο «τριφύλλι»

Τα 9.000.000 ευρώ για τρία χρόνια που προσφέρει ο ΠΑΟΚ στον Τσέντι Όσμαν έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην απόφαση του Τούρκου φόργουορντ, η αποχώρηση του οποίου φέρνει νέα δεδομένα στον σχεδιασμό του Παναθηναϊκού, καθώς θα κινηθεί και για παίκτη στη θέση «3».

Παναθηναϊκός: Τα νέα δεδομένα που φέρνει η αποχώρηση του Όσμαν στο «τριφύλλι»
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Η αποχώρηση του Τσέντι Όσμαν από τον Παναθηναϊκό κι η μετακίνησή του στον ΠΑΟΚ αλλάζουν τα δεδομένα στον σχεδιασμό των «πράσινων» ενόψει της νέας σεζόν.

Ο Παναθηναϊκός δεν είχε πρόθεση να παραχωρήσει τον Τούρκο φόργουορντ, όμως η επιθυμία του ίδιου του παίκτη να συνεχίσει την καριέρα του στον ΠΑΟΚ αποτέλεσε τον παράγοντα που διαφοροποίησε την κατάσταση.

Καθοριστικό ρόλο στην απόφαση του Όσμαν έπαιξε το οικονομικό σκέλος της πρότασης του «Δικεφάλου του Βορρά». Το συμβόλαιο ύψους 9.000.000 ευρώ για τρία χρόνια ήταν ένα ιδιαίτερα μεγάλο πακέτο για τον 31χρονο φόργουορντ, ο οποίος επέλεξε να αποχωρήσει από το υψηλότερο επίπεδο της Euroleague για να γίνει ο πρωταγωνιστής του νέου εγχειρήματος του ΠΑΟΚ.

Από τη στιγμή που ο Όσμαν εξέφρασε την επιθυμία του να φύγει, ο Παναθηναϊκός σεβάστηκε την απόφασή του και προχώρησε στην ολοκλήρωση της συμφωνίας, γνωρίζοντας παράλληλα ότι διαθέτει ήδη αρκετές λύσεις στις θέσεις των φόργουορντ.

Πλέον, ο μεταγραφικός σχεδιασμός των «πράσινων» αλλάζει. Η απόκτηση ενός πόιντ γκαρντ παραμένει στο πλάνο, όμως μετά την αποχώρηση του Όσμαν η ομάδα εξετάζει πλέον και την αγορά για έναν παίκτη που μπορεί να καλύψει τη θέση «3», ανάλογα με τις ευκαιρίες που θα προκύψουν.

Το χρονικό της υπόθεσης Όσμαν

Η υπόθεση του Τσέντι Όσμαν είχε αρκετές ανατροπές μέχρι να φτάσει στην τελική της κατάληξη. Ο Παναθηναϊκός αρχικά δεν είχε πρόθεση να παραχωρήσει τον Τούρκο φόργουορντ, θεωρώντας τον σημαντικό κομμάτι του ρόστερ της νέας σεζόν.

Ο ΠΑΟΚ, ωστόσο, επέμεινε για την απόκτησή του και κατέθεσε διαδοχικές προτάσεις προς την πλευρά των «πράσινων». Η ομάδα της Θεσσαλονίκης ανέβασε σταδιακά την προσφορά της, μέχρι να φτάσει στο ποσό (βλ. 2.000.000 ευρώ) που έπεισε τον Παναθηναϊκό να δώσει το «πράσινο φως» για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης είχε η επιθυμία του ίδιου του Όσμαν. Ο 31χρονος φόργουορντ δεν ήθελε να επιστρέψει στην Τουρκία για κάποια από τις μεγάλες ομάδες της χώρας και προτίμησε την προοπτική του ΠΑΟΚ, όπου θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, αλλά και ένα ιδιαίτερα υψηλό οικονομικό συμβόλαιο.

Το ποσό των 9.000.000 ευρώ για τρία χρόνια αποτέλεσε το μεγάλο δέλεαρ για τον διεθνή Τούρκο, ο οποίος αποφάσισε να αφήσει τον Παναθηναϊκό και το επίπεδο της Euroleague για το νέο πρότζεκτ του ΠΑΟΚ.

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