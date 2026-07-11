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Γουεμπανιάμα: Υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τους Σπερς και «θυσίασε» 50 εκατ. δολάρια για το μέλλον τους

Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα επέκτεινε τη συνεργασία του με το Σαν Αντόνιο για πέντε χρόνια, επιλέγοντας μικρότερο ποσοστό στο salary cap ώστε οι Σπερς να έχουν μεγαλύτερη ευελιξία.

Γουεμπανιάμα: Υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τους Σπερς και «θυσίασε» 50 εκατ. δολάρια για το μέλλον τους
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Ο Γάλλος σέντερ θα συνεχίσει να αποτελεί το κεντρικό πρόσωπο του πρότζεκτ του Σαν Αντόνιο, καθώς υπέγραψε νέα πενταετή επέκταση συμβολαίου με την ομάδα.

Η συμφωνία ανέρχεται συνολικά στα 252 εκατομμύρια δολάρια και αφορά την επέκταση του rookie συμβολαίου του Γουεμπανιάμα, ο οποίος αποφάσισε να μην ενεργοποιήσει τη supermax επιλογή που θα μπορούσε να του αποφέρει ακόμα μεγαλύτερα κέρδη.

Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια του ESPN, το νέο συμβόλαιο περιλαμβάνει player option για την πέμπτη και τελευταία σεζόν, ενώ ο Γουεμπανιάμα επέλεξε να υπογράψει με το 25% του salary cap αντί για το 30% της supermax συμφωνίας. Η συγκεκριμένη επιλογή θα μπορούσε να αυξήσει τις συνολικές απολαβές του μέχρι και τα 303 εκατομμύρια δολάρια.

Η απόφαση του 22χρονου άσου δεν ήταν τυχαία, καθώς ο ίδιος κι η ομάδα εξέτασαν διαφορετικές μορφές επέκτασης. Τελικά, ο Γουεμπανιάμα προτίμησε να αφήσει στην άκρη περίπου 50 εκατομμύρια δολάρια, προκειμένου οι Σπερς να διατηρήσουν μεγαλύτερη οικονομική ευελιξία και να μπορέσουν να δημιουργήσουν ένα ρόστερ ικανό να πρωταγωνιστήσει τα επόμενα χρόνια.

Ο Γάλλος σταρ έστειλε το δικό του μήνυμα προς τον κόσμο του Σαν Αντόνιο μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας, γράφοντας στα social media: «Οικογένεια των Σπερς, είμαι εδώ για να μείνω. Ό,τι χρειαστεί».

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