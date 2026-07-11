ΑΕΚ: Στο κόλπο για τον Πενράις κι η Νόριτς!

Ο Σκωτσέζος μπακ βρίσκεται στο μεταγραφικό στόχαστρο ομάδων από την Αγγλία.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του «Sky Sports», Άντονι Τζόσεφ, αρκετές ομάδες από το αγγλικό ποδόσφαιρο έχουν δείξει ενδιαφέρον για τον Σκωτσέζο αμυντικό κι έχουν έρθει σε επαφή με την ΑΕΚ προκειμένου να ενημερωθούν για τις προθέσεις της.

Μίντλεσμπρο και Μπλάκμπερν φέρεται να έχουν ήδη εκφράσει το ενδιαφέρον τους για τον Πενράις, ενώ πλέον στη σχετική λίστα βρίσκεται και η Νόριτς. Όπως αναφέρεται στο ίδιο ρεπορτάζ, πάντως, η τελευταία δεν φαίνεται πιθανό να προχωρήσει σε επίσημη πρόταση στη συγκεκριμένη μεταγραφική περίοδο.

Η εξέλιξη αυτή αφήνει περισσότερο χώρο στους υπόλοιπους ενδιαφερόμενους, σε ένα καλοκαίρι όπου το όνομα του Τζέιμς Πένραϊς απασχολεί τη μεταγραφική καθημαρινότητα της ΑΕΚ.