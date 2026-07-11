Ολυμπιακός: «Να συνεχίσουμε με πάθος, φωνή και δύναμη» - Το μήνυμα του Κώστα Παπανικολάου (vid)

Ο Έλληνας φόργουορντ θα παραμείνει κάτοικος Πειραιά για ακόμα δύο χρόνια.

Ο αρχηγός του Ολυμπιακού, μια ημέρα μετά την επισημοποίηση της συμφωνίας, έστειλε το δικό του μήνυμα στους φίλους της ομάδας.

Όσα είπε ο Κώστας Παπανικολάου:

«Καλημέρα σε όλους. Συνεχίζουμε λοιπόν για άλλα δύο χρόνια μαζί.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Γιώργο και τον κύριο Παναγιώτη Αγγελόπουλο για την ευκαιρία που μου δίνουν να είμαι μέρος αυτού του συλλόγου για ακόμα δύο χρόνια.

Πάμε τώρα όλοι μαζί να συνεχίσουμε με πάθος, φωνή και δύναμη, σαν μια γροθιά, να δημιουργήσουμε νέες θρυλικές σελίδες για τον Ολυμπιακό μας».