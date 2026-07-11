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«Απέρριψε πρόταση του Ολυμπιακού για Νταβιτασβίλι η Σεντ Ετιέν»

Η Σεντ Ετιέν απέρριψε πρόταση του Ολυμπιακού για τον Ζουρίκο Νταβιτασβίλι.

«Απέρριψε πρόταση του Ολυμπιακού για Νταβιτασβίλι η Σεντ Ετιέν»
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Ο Ολυμπιακός παραμένει στο παιχνίδι για την απόκτηση του Ζουρίκο Νταβιτασβίλι της Σεντ Ετιέν, σύμφωνα με δημοσιεύματα από το εξωτερικό.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα από την Γεωργία, οι «ερυθρόλευκοι», μαζί με την Μπεσίκτας, έχουν ήδη καταθέσει πρόταση για την απόκτηση του ποδοσφαιριστή, ενώ ενδιαφέρον φέρεται να υπάρχει και από την Αταλάντα.

Οι προσφορές που έχουν φτάσει στη γαλλική ομάδα κυμαίνονται μεταξύ 10 και 12 εκατομμυρίων ευρώ, ωστόσο δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις της Σεντ Ετιέν. Για τον λόγο αυτό, όλες οι προτάσεις, συμπεριλαμβανομένης και εκείνης του Ολυμπιακού, έχουν απορριφθεί.

Η Σεντ Ετιέν εμφανίζεται να αξιώνει ποσό που αγγίζει τα 20 εκατομμύρια ευρώ για την παραχώρηση του Γεωργιανού εξτρέμ, διατηρώντας υψηλές απαιτήσεις για την πώλησή του.

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